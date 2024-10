"Lamento", diz Túlio Gadelha sobre apoio do PDT a bolsonarista

Túlio Gadelha marcou presença em Salvador para o anúncio da extensão do programa Pé de Meia - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

O deputado federal Túlio Gadelha (REDE-PE) em declaração ao Portal A Tarde, criticou o apoio do PDT, seu ex-partido, ao candidato bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições em Fortaleza (CE).

Presente no anúncio da expansão do programa Pé de Meia do governo federal na manhã desta quinta-feira (17), no Parque de Exposições, Gadelha, que é conhecido também por ser marido da jornalista Fátima Bernardes, elogiou o hstórico do partido, porém lamentou a aliança com o candidato de extrema-direita.

“Eu lamento ver parlamentares de um partido como o PDT defendendo um voto num candidato do PL, principalmente esse candidato André, que a gente sabe que não tem muito a acrescentar a política, que foi eleito muito na polêmica e que tem se mostrado um reacionário no parlamento e contra dos direitos dos trabalhadores. O PDT é um partido que tem história em defesa dos trabalhadores, da democracia, tem grandes líderes como Leonel Brisola e Darcy Ribeiro, mas eu acredito também que esses dirigentes do PDT devem ter suas razões, mas pelo que eu observo hoje, eu só tenho a lamentar”, disse.

André Fernandes disputa o segundo turno com o pestista Evandro Leitão. Em pesquisas de intenção de votos os dois aparecem tecnicamente empatados.