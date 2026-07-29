Autor do "passar a boiada", Ricardo Salles declara R$ 9 milhões ao TSE

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O ministro do Meio Ambiente na gestão Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (Novo), aumentou em 121% o seu patrimônio nos últimos quatro anos, conforme declaração dada por ele à Justiça Eleitoral, chegando a R$ 9,05 milhões.

Na terça-feira, 28, ele registrou a candidatura dele ao Senado pelo estado de São Paulo. Em 2022, quando foi eleito deputado federal, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro informou que possuía R$ 3,97 milhões em bens — em quatro anos, um aumento de R$ 4,97 milhões.

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Quais foram os bens declarados em 2022?

Na eleição anterior, a declaração de bens era composta por:

Uma casa em São Paulo avaliada em R$ 3,15 milhões;

Investimentos de R$ 700 mil;

Um veículo Toyota de R$ 120 mil.

Quais os bens declarados agora?

Agora, além da residência em São Paulo, Salles informou ter outros bens:

Um imóvel rural em Portugal, avaliado em R$ 3 milhões;

Um imóvel rural no interior de São Paulo, declarado em R$ 2,9 milhões.

Origem do termo "passar a boiada"

Durante uma reunião ministerial no dia 22 de abril de 2020, o então ministro do Meio Ambiente alertou os outros titulares de pastas sobre o que considerava ser uma oportunidade trazida pela pandemia da Covid-19.

Para ele, o governo deveria aproveitar o momento em que o foco da sociedade e da mídia estava voltado para a Covid-19 para mudar regras que podem ser questionadas na Justiça.

Segundo ele, na ocasião, seria hora de fazer uma “baciada” de mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área de agricultura e evitar críticas e processos na Justiça.

"Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas", afirmou ele.

"De IPHAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos", completou Ricardo Salles.