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PATRIMÔNIO

Autor do "passar a boiada", Ricardo Salles declara R$ 9 milhões ao TSE

Ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Ricardo Salles será candidato ao Senado

Yuri Abreu
Por
Ricardo Salles (Novo), candidato ao Senado por São Paulo
Ricardo Salles (Novo), candidato ao Senado por São Paulo - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O ministro do Meio Ambiente na gestão Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (Novo), aumentou em 121% o seu patrimônio nos últimos quatro anos, conforme declaração dada por ele à Justiça Eleitoral, chegando a R$ 9,05 milhões.

Na terça-feira, 28, ele registrou a candidatura dele ao Senado pelo estado de São Paulo. Em 2022, quando foi eleito deputado federal, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro informou que possuía R$ 3,97 milhões em bens — em quatro anos, um aumento de R$ 4,97 milhões.

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Quais foram os bens declarados em 2022?

Na eleição anterior, a declaração de bens era composta por:

  • Uma casa em São Paulo avaliada em R$ 3,15 milhões;
  • Investimentos de R$ 700 mil;
  • Um veículo Toyota de R$ 120 mil.

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Quais os bens declarados agora?

Agora, além da residência em São Paulo, Salles informou ter outros bens:

  • Um imóvel rural em Portugal, avaliado em R$ 3 milhões;
  • Um imóvel rural no interior de São Paulo, declarado em R$ 2,9 milhões.

Origem do termo "passar a boiada"

Durante uma reunião ministerial no dia 22 de abril de 2020, o então ministro do Meio Ambiente alertou os outros titulares de pastas sobre o que considerava ser uma oportunidade trazida pela pandemia da Covid-19.

Para ele, o governo deveria aproveitar o momento em que o foco da sociedade e da mídia estava voltado para a Covid-19 para mudar regras que podem ser questionadas na Justiça.

Segundo ele, na ocasião, seria hora de fazer uma “baciada” de mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área de agricultura e evitar críticas e processos na Justiça.

"Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas", afirmou ele.

"De IPHAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos", completou Ricardo Salles.

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eleições 2026 partido novo Ricardo Salles

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