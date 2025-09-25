ELEIÇÕES 2026
Definido! Tarcísio de Freitas será apoiado por Bolsonaro em 2026
Acordo foi costurado com líderes do União e do PP
Por Yuri Abreu
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fechou apoio para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja o representante da direita e da extrema-direita nas eleições de 2026 à Presidência da República — o liberal está inelegível até 2030, após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil, de acordo com a colunista Andreza Matais, do Metrópoles. A questão apenas é quando a decisão seria anunciada.
De um lado, há os que defendem que isso só aconteça entre dezembro e janeiro do próximo ano, evitando que Tarcísio seja acusado de ter usado o governo de São Paulo como trampolim político.
Por outro lado, há quem lembre que a imprevisibilidade de Jair Bolsonaro deve ser considerada e, desta forma, caberia a ele definir o calendário. A expectativa é a de que o republicano visite o ex-presidente, na próxima segunda-feira, 29, em Brasília, onde o liberal cumpre prisão em regime domiciliar.
Tarcísio reage e afirma que foco é reeleição
Nesta quinta-feira, 25, ao ser questionado sobre o assunto, Tarcísio de Freitas reforçou que será candidato à reeleição ao governo paulista e negou que Bolsonaro tenha dado aval para ele disputar à Presidência em 2026.
Não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso
Ao falar sobre a visita, negou que iria tratar sobre o projeto de lei (PL) da anistia. "Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", completou.
Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, disse que Tarcísio, além de uma pessoa "preparadíssima", não precisa ficar "provando para ninguém a sua lealdade ao liberal.
"Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que estaremos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros", escreveu.
