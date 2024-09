Bruno Reis recebe nova doação milionária do União Brasil

Bruno Reis recebeu novo valor de doação de campanha - Foto: Divulgação

Candidato à reeleição à prefeitura de Salvador, Bruno Reis recebeu uma nova doação partidária para a sua campanha do seu partido, o União Brasil. A legenda destinou mais R$ 3,9 milhões para o filiado.

O valor caiu na conta do gestor na última sexta-feira, dia 13, conforme consta no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, o União já enviou R$ 14 milhões para Bruno.

Bruno já acumula R$ 7,5 milhões em despesas. O maior valor gasto foi com uma empresa de comunicação. Os candidatos podem gastar no pleito ao Executivo soteropolitano no primeiro turno, R$ 21,7 milhões. Caso a disputa vá para o segundo turno, o valor a ser gasto não poderá ultrapassar os R$ 8,6 milhões.

