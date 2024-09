"Candidatura firme e forte", diz Futuca sobre disputa em Ibirataia

Sandro Futuca comenta cenário eleitoral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-presidente estadual do MDB baiano e nome do partido na disputa pela prefeitura de Ibirataia, Sandro Futuca afirmou, nesta segunda-feira, 16, em entrevista ao Portal A TARDE, que sua candidatura a prefeito tem caminhado "firme e forte".

Sandro destacou sua relação com o município e a recepção da população nas ruas durante a campanha, e garantiu que vai atuar para desenvolver o município, caso eleito.

Leia mais

>> Lúcio Vieira comemora desempenho de Sandro Futuca em Ibirataia

>> Saiba novo valor doado pelo PT à campanha de Geraldo Jr.

>> José Ronaldo recebe doação milionária do União Brasil; veja quantia

"É uma candidatura que está firme e forte, nasceu com o pedido das pessoas, não tenho dúvida nenhuma disso [...] A recepção com as pessoas nas ruas é muito boa, e nossas propostas visam o desenvolvimento do município", pontuou o candidato, que completou.

"Participamos das eleições desde 2000, sempre apoiando, participando de grupo político, e por conta desse serviço prestado, a gente lançou o nome, que foi muito bem aceito e avaliado, pelo trabalho que a gente já tem no município sem nunca ter sido nada", finalizou Futuca.

No sábado, 14, também ao Portal A TARDE, o presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima, disse estar confiante na vitória do aliado que, para ele, representa a renovação da sigla.

"A vitória de Futuca é uma vitória significativa também do MDB, porque ele é presidente do nosso partido, é quem conduz o MDB nessa nessa renovação do que passa de forma que eu tô realmente muito feliz […] Então, eu apenas me reservo o direito de continuar com a humildade para trabalhar até o final, e aí sim, com a explosão de alegria e um grande estímulo, para ir a Brasília, da mesma forma que aqui, no governo do Estado, para que Futuca faça uma grande administração", disse emedebista.