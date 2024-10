Campanha de Zé Ronaldo é acusada de distribuição de cestas básicas

O registro foi feito em vídeo - Foto: Reprodução

Uma mulher denunciou a distribuição de cestas básicas pela campanha do candidato do União Brasil, Zé Ronaldo, no conjunto Cordeirópolis, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana. O registro foi feito em vídeo.

"José Ronaldo, oh, tá dando cesta básica, cesta básica de graça viu! Uma pra cada família.", diz uma voz durante a gravação.

Essa prática é considerada crime eleitoral, configurando compra de voto e abuso do poder político e econômico.



A doação de bens, como cestas básicas, para obter votos é proibida pela Lei nº 9.504/1997, caracterizando captação ilegal de sufrágio. Desde o registro da candidatura até o dia da eleição, neste caso no dia 6 de outubro, tais ações podem levar à multa e à cassação do registro ou diploma do candidato pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Coligação se pronuncia

A coligação Para Fazer o Futuro Acontecer enviou nota ao A TARDE sobre o caso. Confira na íntegra:

"A Coligação Pra Fazer o Futuro Acontecer, liderada pelo candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Neto, vem a público manifestar sua profunda preocupação com os fatos narrados em matéria do A TARDE e amplamente difundidos em grupos de WhatsApp de que a coligação do ex prefeito José Ronaldo estaria distribuindo cestas básicas em evidente afronta a legislação eleitoral.



Notificaremos as autoridades policiais e órgãos da Justiça Eleitoral para apurar a veracidade de tais denúncias e para adotar as medidas cabíveis para assegurar a lisura do processo.

Vale lembrar que nas eleições passadas (2022) a prefeitura de Feira de Santana foi condenada pela Justiça do Trabalho pela prática de assédio eleitoral e que, nas eleições de 2020, muitas foram as denúncias de distribuição irregular de cestas básicas e abuso do poder econômico por parte do mesmo grupo político liderado pelo ex prefeito José Ronaldo.

Não toleraremos qualquer tipo de fraude ou abuso nestas eleições e não vacilaremos na busca de um processo eleitoral justo e democrático.

Felipe Freitas

Coligação Pra Fazer o Futuro Acontecer"



José Ronaldo se defende

Também em nota, o candidato José Ronaldo repudiou a acusação e chamou de "ataque da oposição com fake news".

Nesta terça-feira (1º), o candidato a prefeito de Feira de Santana pela coligação “O amor sempre vence”, José Ronaldo (União Brasil), repudiou veementemente o ataque da oposição, que criou fake news sobre falsa distribuição de cestas básicas para tentar influenciar a opinião dos feirenses diante das eleições do próximo domingo (6).



Enquanto o candidato José Ronaldo visitava um grupo de crianças de uma escolinha de futebol, que estavam acompanhadas por seus responsáveis, na Rua Cordeirópolis, sendo recebido em clima de festa pelos presentes, alguém mal intencionado gritou que seria distribuição de cestas básicas, enquanto filmava.



No vídeo da fake news utilizada em uma atitude rasteira pela oposição, em momento algum aparece qualquer imagem de flagrante de cestas básicas. As imagens revelam, entretanto, a presença de José Ronaldo sendo recebido carinhosamente pelas crianças da escolinha de futebol da mesma forma que por seus responsáveis.



Mesmo sendo óbvio que se trata de uma notícia falsa criada com propósitos rasteiros e ultrapassados para se obter vantagens na política, o candidato da oposição Zé Neto (PT) se utiliza deste material para alimentar a fake news, criando factoides para espalhar por redes sociais e alguns veículos de comunicação, que, desatento à falta de provas, ainda assim estranhamente divulga.



O departamento jurídico da campanha do candidato a prefeito José Ronaldo vai registrar queixa na delegacia contra a fake news e ingressar com ação na justiça eleitoral. José Ronaldo repudia veementemente atitudes rasteiras e ultrapassadas de pessoas que criam e disseminam fake news e de políticos que se utilizam destes recursos para atacar seus adversários, em um claro sinal de desrespeito aos cidadãos feirenses e de desespero diante das eleições do próximo dia 6 de outubro.