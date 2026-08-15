Campeão mundial com a Seleção deixa partido de Bolsonaro: "Reflexão"

O senador Romário, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, decidiu deixar o PL após cinco anos filiado à legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida consta em ofício encaminhado ao presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

No documento, o ex-atacante afirmou que a decisão foi tomada “após profunda reflexão sobre os caminhos políticos que considero melhores para o povo do Rio de Janeiro e sobre a forma pela qual posso contribuir neste processo eleitoral com maior coerência e liberdade de ação”.

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Romário muda apoio ao governo do Rio

A mudança de legenda veio com outra medida adotada por Romário: ele decidiu apoiar Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro — o PL apresentou o deputado estadual Douglas Ruas como candidato.

No entanto, esta não é a primeira vez que Romário apoia Paes. Em 2024, o ex-jogador já havia apoiado o ex-prefeito do Rio contra Alexandre Ramagem, então candidato do PL à prefeitura.

Momento de encerrar ciclo, diz Romário

“Tenho respeito pelo PL e pelas pessoas com quem caminhei nos últimos anos. Foi uma decisão pensada, tomada com tranquilidade e sem qualquer questão pessoal. Entendi que este é o momento de encerrar esse ciclo e seguir um novo caminho político. Saio sem briga, sem ressentimento e com respeito por todos", disse Romário em nota enviada ao jornal O Globo.

“Tenho minhas posições, o Eduardo tem as dele e não precisamos concordar em tudo. O que pesa para mim é o Rio. Acredito que ele reúne hoje as melhores condições para governar o estado, construir soluções e enfrentar problemas que se arrastam há muitos anos e que até hoje nenhum governador conseguiu resolver. Minha escolha está feita e vou apoiá-lo publicamente”, acrescentou o senador e ex-jogador, que cumpre mandato na Casa até 2031.