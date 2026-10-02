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HOME > ELEIÇÕES

VAI DERRUBAR?

Candidato à Presidência avalia pedir cancelamento das eleições

Candidato ao Palácio do Planalto analisa chance após derrubada de debate

Cássio Moreira
Por
Votação nas urnas eletrônicas
Votação nas urnas eletrônicas - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato a presidente Augusto Cury (Avante) avalia entrar com um mandado de segurança pedindo o adiamento do primeiro turno da eleição presidencial deste domingo, 4.

A possibilidade foi confirmada pelo próprio candidato, que desembarcou em Brasília nesta sexta-feira, 2, na tentativa de conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

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Augusto Cury usa debate da Globo como justificativa

Ao justificar sua postura, Cury alegou que o cancelamento do debate promovido pela TV Globo, que deveria ter acontecido na quinta-feira, 1º, prejudicou a sua candidatura e a apresentação das suas propostas.

"Isso é fundamental para que elas [as pessoas] pudessem decidir no dia 4 de outubro”, disparou o candidato a presidente em conversa com a imprensa.

Augusto Cury concorre à presidência do Brasil
Augusto Cury concorre à presidência do Brasil - Foto: Divulgação | Avante

Augusto Cury descarta apoio a Lula e Flávio Bolsonaro

O candidato ao Planalto ainda descartou declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou ao senador Flávio Bolsonaro (PL), caso não avance ao segundo turno da disputa.

Em 2022, o Avante, seu partido, apoiou a candidatura de Lula contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda no primeiro turno.

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Augusto Cury eleição eleições no Brasil

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