Candidato à Presidência avalia pedir cancelamento das eleições

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O candidato a presidente Augusto Cury (Avante) avalia entrar com um mandado de segurança pedindo o adiamento do primeiro turno da eleição presidencial deste domingo, 4.

A possibilidade foi confirmada pelo próprio candidato, que desembarcou em Brasília nesta sexta-feira, 2, na tentativa de conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

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Augusto Cury usa debate da Globo como justificativa

Ao justificar sua postura, Cury alegou que o cancelamento do debate promovido pela TV Globo, que deveria ter acontecido na quinta-feira, 1º, prejudicou a sua candidatura e a apresentação das suas propostas.

"Isso é fundamental para que elas [as pessoas] pudessem decidir no dia 4 de outubro”, disparou o candidato a presidente em conversa com a imprensa.

Augusto Cury concorre à presidência do Brasil - Foto: Divulgação | Avante

Augusto Cury descarta apoio a Lula e Flávio Bolsonaro

O candidato ao Planalto ainda descartou declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou ao senador Flávio Bolsonaro (PL), caso não avance ao segundo turno da disputa.

Em 2022, o Avante, seu partido, apoiou a candidatura de Lula contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda no primeiro turno.