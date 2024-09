Candidato de Salvador recebe R$ 200 mil de maior doador brasileiro

Felipe Lucas recebeu R$ 258 mil de doação de campanha. - Foto: Bruno Concha / PMS

Felipe Lucas (PSDB) teve uma grande ajuda na tentativa de retornar à Câmara Municipal de Salvador. O candidato a vereador recebeu uma doação de R$ 200 mil para a sua campanha do bilionário Rubens Ometto Silveira Mello. A quantia foi registrada no Divulgacand na segunda-feira, 2.

Rubens Ometto é presidente do Conselho de Administração da Cosan, conglomerado brasileiro da área do agronegócio. Segundo a Forbes, a fortuna de Ometto é estimada em US$ 1,9 bilhão, fazendo dele um dos membros do seleto grupo de bilionários brasileiros.

Leia mais

>> Saiba as propostas dos candidatos de Salvador para a segurança pública

>> Eleições 2024: Conheça perfil dos candidatos a vereador de Salvador

>> Candidatos a prefeito recebem doações milionárias na Bahia

Até o momento, o empresário doou R$ 1,3 milhão o que faz dele o maior doador de campanha no país, posto que ele ocupou no pleito de 2022, quando distribuiu R$ 7,4 milhões.

Felipe Lucas ocupou uma cadeira no Legislativo soteropolitano entre os anos de 2016 e 2020, mas não conseguiu se reeleger. Ele foi nomeado como diretor geral de Esportes de Salvador pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Além da quantia destinada por Ometto, o tucano também recebeu R$ 50 mil de doação da direção nacional do PSDB e mais R$ 8 mil vindos de uma pessoa física, que totaliza R$ 258 mil recebidos.

Erro

Um candidato a vereador na cidade de Várzea Alegre, no interior do Ceará, recebeu um valor bilionário de doação de campanha. Jorge Ryan Teixeira Alcântara (PT), de 22 anos, teria sido agraciado com R$ 495 bilhões.

A quantia foi doada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Agrário de Várzea Alegre, Matias Alves Bezerra Neto, que também fez outra doação, mas em um valor mais módico: R$ 495,00. Conforme as regras eleitorais, candidatos a vereador em Várzea Alegre só podem gastar até R$ 15,9 mil em suas campanhas.

Evidentemente se trata de um equívoco, mas esta não é a única doação com o registro errado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesta semana, uma aposentada moradora de Canoas, no Rio Grande do Sul, errou ao preencher o sistema eletrônico e colocou o número do CPF em vez de o valor a ser doado. Com isso, o TSE registrou uma doação de R$ 490 milhões, que já foi corrigida.