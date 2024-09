Candidato no RJ, pivô da Abin paralela recebe doação milionária

Bolsonaro e Ramagem juntos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pivô do escândalo conhecido como Abin Paralela, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, recebeu R$ 26 milhões do PL, seu partido, para sua campanha à prefeitura do Rio de Janeiro.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu R$ 26.050.000,00 em doações.

Leia mais

>> Ramagem coloca responsabilidade de Abin paralela em servidores

>> Bolsonaro se encontrou com Ramagem no dia que STF liberou áudio

>> Após áudio, Moraes proíbe contato entre Ramagem e Bolsonaro

Ramagem é um dos alvos da investigação sobre um esquema de espionagem clandestina dentro da Abin. Ele e Bolsonaro teriam utilizado a estrutura do órgão como ferramenta de monitoramento de adversários políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e nomes ligados aos principais veículos de imprensa do país.