Candidato rebate crítica em debate: "Chupa aqui para ver se sai leite"

Candidato do Solidariedade também chamou Fernandes de “arrogante”, “desequilibrado” e “ditadorzinho da internet” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma troca de farpas entre os candidatos George Lima (Solidariedade) e André Fernandes (PL), durante o debate à prefeitura de Fortaleza, no estado do Ceará, na noite desta terça-feira, 27, rendeu um momento, no mínimo, inusitado.

Após ser chamado de "inexpressível" pelo ex-deputado federal bolsonarista, George Lima afirmou que se sentiu agredido e que o adversário estaria tentando ser outra pessoa na frente das câmeras. André Fernandes ainda disse que George estaria "a serviço do PT".

“Eu vou fazer igual a ele: ‘Olhe, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu sou equilibrado, mas por trás é outra pessoa. Ele me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, não, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sai leite”, respondeu George Lima.

O candidato do Solidariedade também chamou Fernandes de “arrogante”, “desequilibrado” e “ditadorzinho da internet”. André Fernandes ganhou direito de resposta, mas usou o tempo para falar da sua trajetória política e formação.

Vídeo: