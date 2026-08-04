Candidatos ao governo da Bahia participam de encontro com setor produtivo

O setor produtivo da Bahia se reuniu, nesta terça-feira, 4, para debater junto a dois dos principais candidatos ao governo, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), os rumos do Estado.

O encontro, que aconteceu no Teatro Sesc Casa do Comércio, foi organizado pelas federações da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase).

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Durante o evento, os dois postulantes ao governo apresentaram propostas e visões sobre temas de interesse do setor, visando o desenvolvimento econômico da Bahia. Além disso, as entidades envolvidas na discussão entregaram documentos com proposições em áreas específicas.

Um dos anfitriões do evento, Carlos Henrique Passos, presidente da Federação de Indústria e Comércio da Bahia (FIEB), reforçou o papel da educação no avanço das atividades econômicas do estado.

"Na FIEB, nós abraçamos há dois anos essa questão da educação, junto com outras entidades, e formamos o Movimento Bahia pela Educação", afirmou.

Pilares para avanços na Bahia

Os organizadores do evento construíram um documento para entregar aos candidatos.

O documento é constituído por cinco pilares de desenvolvimento. São eles:

1. Transformar a educação no principal pilar da competitividade da Bahia

Implantar gestão por resultados;

Firmar contratos entre estados e municípios;

Criar um painel público de indicadores de resultados;

Expandir a educação profissional alinhada às vocações produtivas de cada região.

2. Modernizar a infraestrutura e preparar a Bahia para o futuro

Concluir a FIOL e o Porto Sul;

Reativar e modernizar a Ferrovia Centro-Atlântica;

Modernizar rodovias e fortalecer portos e aeroportos;

Ampliar o saneamento e infraestrutura hídrica;

Universalizar a conectividade digital.

3. Garantir segurança para quem vive, trabalha e produz, implementando um Plano Estadual de Segurança para o Ambiente de Negócios

Fortalecer o combate a roubo de cargas;

Investir em videomonitoramento, inteligências, delegacias especializadas e proteção ao campo;

Combater crimes contra propriedades rurais, produção, animais, equipamentos e materiais agrícolas.

4. Simplificar o ambiente de negócios e fortalecer a segurança jurídica

Reduzir a burocracia, ampliando a validade dos alvarás, adotando a fiscalização baseada em risco;

Eliminar exigências duplicadas;

Oferecer mais segurança para quem investe e gera empregos.

5. Modernizar o licenciamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos

Estabelecer prazos para os processos, fortalecendo o INEMA e a SEMA;

Digitalizar os sistemas, eliminando o passivo de processos e oferecendo mais agilidade, segurança jurídica e sustentabilidade aos investimentos;

Modernizar os sistemas de licenciamentos, reduzindo o tempo de análises de processos como outorgas e ASVS (Autorização de Supressão de Vegetação).

Candidatos assumem compromissos

Jerônimo e ACM Neto participaram de dois painéis com representantes do setor, onde expuseram suas visões acerca do futuro econômico e produtivo da Bahia.

Participante do primeiro painel, ACM Neto destacou os desafios para o próximo governador da Bahia em pontos estratégicos de incentivo no setor produtivo.

"Entendo que os desafios da Bahia são tão grandes, e não caberá apenas ao esforço do próximo governador, da sua equipe e de toda a estrutura do governo do Estado enfrentar esses problemas e produzir as suas soluções", pontuou ACM Neto, que ainda firmou um compromisso de escuta com o setor produtivo.

"Eu queria firmar um compromisso e fazer um convite. O compromisso é de estar aberto a uma interlocução permanente, de estar aberto a construir dia a dia ouvindo, não apenas agora", afirmou o candidato ao governo baiano.

Já Jerônimo, candidato à reeleição, reforçou sua intenção de trabalho em conjunto com o setor produtivo para enfrentar os desafios.

"Eu entendo muito bem que tem uma postura de quando o Estado não atrapalha, já ajuda, e quando o Estado quer ajudar, sabe o que fazer. Planejamento, clareza nas regras do jogo, para que a gente possa enfrentar os desafios", pontuou o governador.

Jerônimo ainda mostrou preocupação no combate ao crime organizado, entendendo o impacto que a violência pode ter no desenvolvimento econômico.

"Esse é um tema que preocupa o Estado da Bahia, preocupa o Brasil e preocupa o mundo. Não é uma situação que acontece só na Bahia. O tema do crime organizado, alguns estados com a característica mais fortes, mas nós sabemos do desafio que nós temos com o crime organizado", afirmou Jerônimo.