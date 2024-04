Capitão Alden desiste de candidatura à prefeitura de Feira de Santana | A TARDE

O deputado federal Capitão Alden (PL) retirou nesta quinta-feira, 18, a sua pré-candidatura à prefeitura de Feira de Santana para apoiar o nome do ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil).

A decisão de Alden foi sacramentada nesta noite, ao lado do presidente estadual do PL, João Roma, em uma reunião da cúpula da legenda no município, que contou com a presença de Ronaldo.

O parlamentar entende que a retirada do seu nome do tabuleiro eleitoral para formar unidade com o também ex-deputado federal tem o intuito de evitar a divisão de votos com o pré-candidato petista, deputado federal Zé Neto.



"Após longas conversas com o presidente Jair Bolsonaro, Valdemar e também o presidente João Roma, nós fizemos uma análise de cenário e percebemos que na conjuntura atual seria um risco muito grande nós colocarmos um projeto pessoal ou político-partidário acima do projeto maior que é Feira de Santana", disse o parlamentar ao Portal A TARDE.

"Analisando o risco de um eventual 2º turno e uma eventual vitória do PT, nós vamos unir as forças para tentar garantir um resultado favorável a Zé Ronaldo", acrescentou.

O lançamento do nome de Alden à cadeira do Executivo de Feira foi vista, nos bastidores, por algumas lideranças políticas como uma forma de tensionar o pré-candidato do União Brasil para abrir uma negociação de apoio como foi definido hoje.

A disputa pela cadeira da Princesa do Sertão, que será deixada por Colbert Martins (MDB) em outubro, deve resgatar a polarização entre os nomes do ex-prefeito e do petista, que lançou candidatura no último domingo, 14. Como terceira via, aparece o nome do deputado estadual Pablo Roberto (PSDB).