Chatbot do TRE-BA disponibiliza informações sobre prestação de contas

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia incluiu uma nova funcionalidade no Chatbot Maia, atendimento virtual disponível no Portal do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br), no WhatsApp (71 3373-7000) e no Telegram (@MaiaTREbot). A ferramenta de inteligência artificial agora oferece suporte para a prestação de contas de campanha eleitoral, tornando mais fácil o acesso às informações sobre o pleito eleitoral de 2024.

Essa atualização permite que partidos, candidatos, contadores, advogados e o público em geral obtenham informações detalhadas sobre arrecadação, aplicação de recursos eleitorais, abertura de conta bancária, regras para uso de recursos públicos e limites de gastos e doações, entre outras.

A opção foi desenvolvida pelo servidor Rodrigo Galderisi, lotado na Seção de Manutenção Predial do Interior (SEMAI), juntamente com os servidores da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASCEP), responsáveis pela criação do conteúdo relacionado com a temática Prestação de Contas Eleitorais.