Com ausência de Nunes, Boulos faz perguntas para cadeira vazia

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), faltou ao debate promovido em conjunto pela CBN/O Globo/Valor, nesta quinta-feira, 10. Na ausência do emedebista, seu adversário, Guilherme Boulos (Psol), fez duas perguntas para a cadeira vazia.

O primeiro questionamento feito por Boulos foi sobre a suposta relação de Nunes e da atual gestão com o crime organizado. A segunda pergunta foi sobre a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na administração do prefeito emedebista.

"Queria aqui lamentar que o atual prefeito, candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim para a democracia. A gente já teve, nessa eleição, muito problema com a cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia"

Após o debate, que virou sabatina, a equipe de Nunes se manifestou, por meio de nota, e afirmou que vai acionar a Justiça por causa das acusações feitas pelo candidato do Psol.