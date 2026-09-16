ELEIÇÕES
Eleitores tem até sábado para baixar e acessar o e-Título; veja como
Pessoa precisa concluir o primeiro acesso e a validação do aplicativo até um dia antes das votações
O prazo para quem pretende utilizar o aplicativo do e-Título para votar nas eleições de 2026 está se esgotando, visto que o processo deve ser feito até o dia 3 de outubro, sábado, que é a última data antes do início das votações, que acontecem no domingo, 4 de outubro.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), não basta apenas fazer o download. É necessário realizar o primeiro acesso e concluir a validação das informações no aplicativo.
Isso acontece para que não haja uma sobrecarga nos servidores do aplicativo no dia das votações.
Vale ressaltar que o aplicativo do e-Título pode ser utilizado como documento de identificação no momento do voto. Porém, o eleitor deve apresentar o e-Título diretamente na tela do celular ou tablet.
Com isso, capturas de tela que apresentem o e-Título não serão aceitas como documento de identificação.
Vendo esse cenário, o portal A TARDE preparou um guia sobre como instalar e utilizar o e-Título durante as eleições.
O que é o e-Título?
O e-Título é um aplicativo para celular lançado em 2018, no qual as pessoas podem acessar diversas informações sobre o período das eleições, como:
- Título de eleitor;
- Local de votação;
- Zona e seção eleitoral;
- Número da inscrição;
- Emissão de documentos da Justiça Eleitoral.
Veja como utilizar o e-Título
Para utilizar o e-Título, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é baixar o app. Basta visitar a loja de aplicativos de seu celular (Play Store para Android e App Store para iOS) e seguir as instruções:
- Pesquisar por “e-Título” na aba de pesquisa da loja de aplicativos;
- Ao encontrar, certifique-se de que o aplicativo é o oficial da Justiça Eleitoral, para evitar golpes;
- Toque na opção de “Instalar”;
- Aguarde o tempo de download e abra o aplicativo.
Como baixar o e-Título no IOs | Como baixar o e-Título no Android |
Depois disso, o aplicativo vai pedir para que você aceite os termos de uso e repasse alguns dados que constam no seu registro eleitoral, como: nome, data de nascimento, CPF e nome da mãe.
Feito isso, vale ressaltar que o app ainda pode solicitar que você faça um vídeo para reconhecimento facial. Para não ter problemas, basta seguir as instruções de afastar ou aproximar o rosto.
É de suma importância que essa parte seja feita em um local bem iluminado e sem objetos tapando parte do rosto, como cabelo, óculos e outros.
Como consultar o título de eleitor pelo e-Título?
Depois de realizar o primeiro acesso, o título de eleitor fica disponível no próprio aplicativo; basta acessar a aba “e-Título”, no canto inferior esquerdo da tela.
Além disso, o app apresenta um QR Code ligado ao documento, que pode ser utilizado para autenticá-lo.
Os eleitores que fizeram a biometria e passaram pela validação podem ter uma fotografia exibida na versão digital do documento.
Vale ressaltar que, caso a pessoa não possua foto no e-Título, ela deve levar um documento com foto para identificação no dia da votação.
Visualização do local de voto no aplicativo
No aplicativo do e-Título, ainda é possível conferir o local de voto; para isso, basta acessar a opção “Onde Votar”, na parte inferior da tela.
Nessa seção ainda é possível encontrar o melhor caminho para o seu local de voto utilizando a ferramenta de “Ver Rotas”.