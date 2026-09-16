Eleitores tem até sábado para baixar e acessar o e-Título; veja como

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O prazo para quem pretende utilizar o aplicativo do e-Título para votar nas eleições de 2026 está se esgotando, visto que o processo deve ser feito até o dia 3 de outubro, sábado, que é a última data antes do início das votações, que acontecem no domingo, 4 de outubro.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), não basta apenas fazer o download. É necessário realizar o primeiro acesso e concluir a validação das informações no aplicativo.

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Isso acontece para que não haja uma sobrecarga nos servidores do aplicativo no dia das votações.

Vale ressaltar que o aplicativo do e-Título pode ser utilizado como documento de identificação no momento do voto. Porém, o eleitor deve apresentar o e-Título diretamente na tela do celular ou tablet.

Com isso, capturas de tela que apresentem o e-Título não serão aceitas como documento de identificação.

Vendo esse cenário, o portal A TARDE preparou um guia sobre como instalar e utilizar o e-Título durante as eleições.

O que é o e-Título?

O e-Título é um aplicativo para celular lançado em 2018, no qual as pessoas podem acessar diversas informações sobre o período das eleições, como:

Título de eleitor;

Local de votação;

Zona e seção eleitoral;

Número da inscrição;

Emissão de documentos da Justiça Eleitoral.

Veja como utilizar o e-Título

Para utilizar o e-Título, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é baixar o app. Basta visitar a loja de aplicativos de seu celular (Play Store para Android e App Store para iOS) e seguir as instruções:

Pesquisar por “e-Título” na aba de pesquisa da loja de aplicativos;

Ao encontrar, certifique-se de que o aplicativo é o oficial da Justiça Eleitoral, para evitar golpes;

Toque na opção de “Instalar”;

Aguarde o tempo de download e abra o aplicativo.

1 de 2 Como baixar o e-Título no IOs | Foto: Reprodução

2 de 2 Como baixar o e-Título no Android | Foto: Reprodução

Depois disso, o aplicativo vai pedir para que você aceite os termos de uso e repasse alguns dados que constam no seu registro eleitoral, como: nome, data de nascimento, CPF e nome da mãe.

Feito isso, vale ressaltar que o app ainda pode solicitar que você faça um vídeo para reconhecimento facial. Para não ter problemas, basta seguir as instruções de afastar ou aproximar o rosto.

É de suma importância que essa parte seja feita em um local bem iluminado e sem objetos tapando parte do rosto, como cabelo, óculos e outros.

Como consultar o título de eleitor pelo e-Título?

Depois de realizar o primeiro acesso, o título de eleitor fica disponível no próprio aplicativo; basta acessar a aba “e-Título”, no canto inferior esquerdo da tela.

Consulta do título de eleitor no e-Título - Foto: Reprodução

Além disso, o app apresenta um QR Code ligado ao documento, que pode ser utilizado para autenticá-lo.

Consulta do e-Título - Foto: Reprodução

Os eleitores que fizeram a biometria e passaram pela validação podem ter uma fotografia exibida na versão digital do documento.

Vale ressaltar que, caso a pessoa não possua foto no e-Título, ela deve levar um documento com foto para identificação no dia da votação.

Visualização do local de voto no aplicativo

No aplicativo do e-Título, ainda é possível conferir o local de voto; para isso, basta acessar a opção “Onde Votar”, na parte inferior da tela.

Consulta do título de eleitor no e-Título - Foto: Reprodução

Nessa seção ainda é possível encontrar o melhor caminho para o seu local de voto utilizando a ferramenta de “Ver Rotas”.