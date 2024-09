Em Vitória da Conquista, Sheila Lemos ganha apoio de filho de Herzem

Danilo Gusmão é filho do ex-prefeito Herzem Gusmão - Foto: Divulgação

Candidata à reeleição para a prefeitura de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil) recebeu o apoio de Danilo Gusmão, filho do ex-prefeito Herzem Gusmão. A confirmação de aliança aconteceu na última segunda-feira, dia 9, durante lançamento da candidatura a vereador de Diêgo Gomes, do União Brasil.

Além de destacarem a importância da renovação na Câmara de Vereadores com pessoas qualificadas, a exemplo do próprio Diêgo Gomes, o fato importante da noite foi a fala de Danilo Gusmão, que até então tinha aparecido apenas na primeira carreata da campanha de Sheila, ao lado de ACM Neto.

Sobre Sheila, Danilo reforçou que a prefeita vencerá no primeiro turno. "Uma pessoa que deu continuidade ao governo (de Herzem), tem as pessoas que já faziam parte do nosso governo e continuam, a exemplo de Diêgo que está aqui, e outras pessoas, que também viram esse sonho ser construído. E a gente quer que esse processo continue, para jamais a gente retroceder e voltar a quem estar com o PT, ou alguém que tenha qualquer ligação com ele”.

A prefeita Sheila, aproveitou a fala de Danilo e lançou nas redes sociais, consolidando o apoio de Danilo Gusmão que mantém grande aceitação na população conquistense.