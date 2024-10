06/10/2024 às 11:59 | Autor: Da Redação GARATINDO O VOTO Eslane Paixão vota com a família na Cidade Baixa Candidata votou no Colégio Estadual Polivalente San Diego, no bairro do Uruguai

Candidata do UP à prefeitura de Salvador votou pela manhã em colégio no Uruguai - Foto: Divulgação

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos