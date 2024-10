Eunápolis: briga deve custar mandato de deputado federal

O deputado federal Neto Carletto - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Uma briga em torno do PP - Partido Progressistas na cidade de Eunápolis deve custar o mandato do deputado federal Neto Carletto, que se elegeu sob a batuta de Ronaldo Carletto, seu tio, em franca campanha contra Jerônimo Rodrigues nas eleições de 2022.

O deputado federal ainda não digeriu a desmoralização sofrida pelo colega Mário Negromonte Júnior, que marchou com a candidatura de Roberio Oliveira (PSD) na cidade. Segundo especialistas ouvidos sobre a briga, hoje em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e sob a relatoria do desembargador Maurício Kertzman, com o reconhecimento de que Neto Guerrieri traiu o Progressistas, a “bronca” deve cair no colo do jovem deputado, que deixou o time partidário para bancar o Avante na Bahia.

Como a justiça eleitoral tem sido rígida com parlamentares que descumprem as exigências de seus estatutos - e Neto Carletto foi um desses casos de traição - o TRE deve punir duramente o parlamentar de primeiro mandato - considerado um novato do parlamento - e dar posse ao seu suplente, que vem a ser Jorge Araújo. Araújo no lugar de Neto Carletto promete ser a nova briga pelo espaço progressista no estado.