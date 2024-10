Eunápolis: Cordélia se junta a Neto Guerrieri e tenta impedir candidatura de Robério Oliveira

Atual prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (UB) tentou manobra para impedir candidatura de adversário - Foto: Divulgação

Depois que desistiu de concorrer à reeleição por alcançar níveis altíssimos de rejeição, a prefeita de Eunápolis Cordélia Torres (União Brasil) se uniu de vez com o postulante Neto Guerrieri (Avante).

Na semana passada, o Município de Eunápolis, gerido por Cordélia, contratou o advogado Fernando Vaz Costa Neto para ajuizar um mandado de segurança contra a liminar proferida pela desembargadora federal Daniele Maranhão, do TRF1, que, desde junho, havia liberado Roberio para as eleições do próximo dia 06 de outubro. Nesse mandado de segurança assinado por Fernando Vaz, alegou-se que a magistrada teria atuado com teratologia (espécie de absurdo, na linguagem jurídica) e com ilegalidades ao restabelecer os direitos políticos de Roberio Oliveira, que tenta conquistar o quarto mandado de prefeito de Eunápolis.

Na decisão que A TARDE teve acesso, proferida no início da noite desta segunda-feira, o desembargador federal Pedro Braga Filho indeferiu liminarmente a ação intentada pelo município por entender que esse ente público não seria parte legítima para discutir a elegibilidade ou a suposta inelegibilidade do ex-prefeito (confira o documento abaixo).

Fernando Vaz Costa Neto é justamente o advogado que representa a Coligação Pelo Bem de Eunápolis no recurso eleitoral que pediu - e foi negado - o indeferimento do registro de candidatura de Roberio.

Segundo especialistas ouvidos, tanto Fernando Vaz quanto Cordélia terão de explicar qual o objeto do contrato firmado entre ele e a municipalidade e, ainda, qual o valor da contratação feita por inexigibilidade de licitação, o que é admitido pela legislação vigente para casos específicos de singularidade do objeto.

Conforme noticiado por A TARDE, Roberio Oliveira vem liderando com folga as pesquisas de intenção de votos na cidade e, com a união entre Cordélia e Neto Guerrieri, a diferença entre o primeiro e segundo colocados tende a aumentar, já que toda a rejeição ao nome da atual prefeita deverá migrar para o candidato que a prefeita resolveu apoiar.