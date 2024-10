Filha de Fernandinho Beira-Mar é reeleita vereadora em Duque de Caxias

Em 2020, Fernanda conquistou 48% dos votos - Foto: Reprodução/Facebook

Fernanda Costa foi reeleita vereadora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, apesar de sua condenação por envolvimento com a organização criminosa liderada por seu pai, Fernandinho Beira-Mar, uma das principais figuras do Comando Vermelho (CV).

Em 2020, Fernanda conquistou 48% dos votos em uma favela dominada pelo CV, o que foi crucial para sua vitória. Seu vínculo com facções criminosas e a influência do pai geraram questionamentos sobre a legitimidade de sua eleição, mas sua parceria política com o ex-deputado Washington Reis (MDB) e outros líderes regionais ajudou a solidificar seu apoio.

Fernanda foi investigada por repassar mensagens do pai para manter as operações de tráfico enquanto ele estava preso. Em 2023, foi condenada pela Justiça Federal de Rondônia por seu envolvimento nos negócios ilícitos do CV. No mesmo ano, ela recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Duque de Caxias por sua atuação em projetos de inclusão social em áreas carentes, apesar das controvérsias que cercam sua figura política.