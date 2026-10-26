Filho de Daniela Mercury mobilizou 40 carros para ajudar eleitores em Salvador

Em meio àsdificuldades enfrentadas por eleitores de Salvador devido à redução da circulação de ônibus no domingo, 25, durante o segundo turno das eleições presidenciais, uma ação solidária reuniu cerca de 40 carros para ajudar a população a chegar aos locais de votação. A iniciativa contou com a organização de Gabriel Mercury, filho da cantora Daniela Mercury, e mobilizou mais de mil pessoas por meio de um grupo de WhatsApp.

Em entrevista ao portal A TARDE, Gabriel revelou que a ação começou de maneira modesta, com apenas cinco voluntários, mas ganhou força após a divulgação de um card nas redes sociais. Além das caronas gratuitas, a iniciativa arrecadou doações para custear combustível e viagens por aplicativo, principalmente para idosos, gestantes e pessoas que não tinham condições de pagar pelo transporte.

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"Eu já estava super feliz com cinco pessoas, só que as pessoas começaram a replicar o card e o grupo começou a crescer muito rapidamente. No final, eu não sei te dizer exatamente quantos carros foram, mas foram por volta de 40 carros", contou.

De cinco voluntários a mais de mil participantes

A mobilização foi organizada por meio do grupo Transporte Solidário, criado a partir do Estação Vira Voto, movimento do qual Gabriel participava e que já realizava ações em pontos de Salvador, principalmente na Estação da Lapa.

Segundo ele, a iniciativa de oferecer caronas já existia antes dos problemas registrados no transporte público, mas ganhou uma dimensão inesperada diante das dificuldades enfrentadas pelos eleitores.

"O crescimento ocorreu após a divulgação de materiais nas redes sociais, que passaram a ser compartilhados por pessoas interessadas em ajudar. [...] Mais de mil pessoas dentro do grupo, mais de 40 carros rodando por Salvador e a gente o tempo inteiro atualizando onde tinham mais pessoas", relatou.

Segundo ele, a organização funcionou em tempo real. Enquanto alguns voluntários ofereciam seus veículos, outros informavam quais pontos de ônibus estavam lotados e quais regiões já haviam recebido atendimento. Com isso, os motoristas eram direcionados aos locais de maior necessidade.

"Por questões de segurança, os participantes também eram orientados a circular em duplas, com motoristas e acompanhantes, já que transportavam pessoas desconhecidas. A mobilização chegou a contar com vans, ampliando a capacidade de atendimento".

Gabriel, no entanto, afirmou não ter um levantamento exato do número de eleitores beneficiados, uma vez que os voluntários realizavam os deslocamentos de maneira independente, mas estima mais de 600 pessoas utilizando o serviço.

Doações ajudaram a pagar Uber e combustível

Além das caronas oferecidas por voluntários, a iniciativa contou com uma rede de apoio financeiro. Gabriel ficou responsável por administrar as doações recebidas por Pix e distribuir os recursos conforme as necessidades apresentadas.

Parte do dinheiro foi destinada ao abastecimento dos veículos particulares. Outra parcela foi utilizada para pagar corridas por aplicativo, especialmente para pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

"A gente começou, eu comecei pagando Uber para mulher grávida, com filho, idosos, pessoas que realmente não tinham condição, pessoas que estavam nos pontos e que iam desistir. Quando alguém solicitava ajuda para utilizar um aplicativo de transporte, a equipe verificava o valor estimado da viagem e repassava o dinheiro necessário, inclusive para o retorno", contou.

Card de divulgação para a ação - Foto: Divulgação

Caronas eram oferecidas independentemente do voto

Embora a iniciativa tenha surgido a partir de um grupo de mobilização política, Gabriel fez questão de esclarecer que o Transporte Solidário funcionava de maneira independente e não condicionava o atendimento à preferência eleitoral dos passageiros.

Segundo ele, a orientação era expressa desde o início e foi elaborada com acompanhamento jurídico para evitar possíveis irregularidades eleitorais. "Independente do voto, não existia esse tipo de abordagem", ressaltou.

O organizador explicou ainda que o grupo responsável pelas caronas acabou se tornando uma ação paralela ao movimento político original, justamente por ter uma finalidade diferente. "A gente queria, na verdade, é isso, o que a gente mais queria é que as pessoas pudessem votar", disse.

Mobilização deve continuar após as eleições

Com o encerramento da disputa presidencial, Gabriel pretende manter as atividades do movimento Estação Vira Voto, que passou a se chamar Estação Brasil. A proposta agora é ampliar as ações voltadas à educação política e ao incentivo à participação da população em debates e atividades cívicas.

Segundo o entrevistado, a mobilização já ultrapassou os limites de Salvador, com a criação de grupos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. "Agora a gente vai se voltar muito pra questão da educação política. Eu acho que é uma coisa que falta muito, letramento político", explicou.

Gabriel também destacou que o objetivo é promover ações práticas e compartilhar informações verificadas, em vez de transformar os grupos em espaços de encaminhamento indiscriminado de notícias.

Influenciadores também aderiram ao movimento

Além de Gabriel Mercury, outros influenciadores e personalidades de Salvador também se mobilizaram para ajudar eleitores que enfrentaram dificuldades de deslocamento na capital baiana.

Entre eles estão:

Lore Rufis;

Belle Daltro;

Alesson;

Guituber;

pastor Sargento Isidório

Todos eles participaram de iniciativas oferecendo caronas para que a população conseguisse chegar aos locais de votação.

