"Geraldo e Fabya têm todo o apoio da militância do PT", afirma Éden

Presidente do PT garantiu que partido vai maner apoio a Geraldo Júnior - Foto: Divulgação

Presente no encontro do Partidos dos Trabalhadores com o candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), e da candidata a vice-prefeita, Fabya Reis (PT), o presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares reafirmou, nesta quarta-feira (25) que a legenda e a sua militância estarão lado ao lado de Geraldo e Fabya.

"Com muito orgulho, firmeza e de alma inteira, de alguém que já nasceu no seio do PT e tem uma vida inteira de PT, estou aqui com toda convicção para dizer que Geraldo e Fabya tem todo apoio de toda militância do PT de Salvador, da Bahia e do Brasil", afirmou Éden.

O presidente do PT falou sobre a coragem de Geraldo em mudar para o time de Lula e Jerônimo e destacou ainda a sua lealdade ao grupo e ao projeto político. "Amigo que a gente constrói na caminhada, alguém que conhecemos na Câmara e pudemos conhecer mais a partir do ato corajoso que teve de romper com a turma de lá e vir para o lado certo da história. Não há vergonha nenhuma nisso, vergonha é quem continua apoiando Bolsonaro escondido e não tem coragem de admitir. Vergonha é quem não faz autocrítica e está na contramão da história", disse, ao relembrar que Geraldo decidiu fazer parte do grupo do PT quando as pesquisas apontavam Jerônimo com percentual de 4 a 5% dos votos enquanto ACM Neto estava na liderança.

O dirigente do PT Bahia acrescentou, no encontro, que nesta terça-feira (24), foi realizada uma reunião da Executiva Estadual do PT para discutir sobre as táticas de fortalecimento da eleição na capital baiana. "Nos reunimos para reafirmar a importância que a eleição de Salvador tem para a Bahia e para o Brasil, para reafirmar que nós do PT nunca soltamos a mão de ninguém", disse Éden, ao assegurar: "“Aqui estão os vermelhos de verdade que nunca vão amarelar. Aqui estão os vermelhos que vão trabalhar por você, Geraldo, em cada rua de Salvador, em cada 11 desses dias para chegar na urna a construir a maior virada histórica da eleição de Salvador".

O dirigente petista falou também sobre a importância da presença de Fabya na chapa, a quem considera como a melhor escolha para ser a próxima vice-prefeita de Salvador. "Aquela que tem a responsabilidade e está dando conta demais de representar o acúmulo histórico do PT, a luta pela terra, pela reforma urbana, do movimento social, sindical, das mulheres. Representar o acúmulo do PT é representar nosso modelo programático, de ideia, de projeto, de visão de mundo. Representar o legado dos nossos governos, de Lula, Dilma, Wagner, Rui e Jerônimo e está representando muito bem a nossa militância".