Problema de saúde deixa senador baiano fora da campanha eleitoral

Senador foi submetido a um procedimento cirúrgico - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O senador Angelo Coronel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para explicar o seu afastamento das campanhas eleitorais deste ano. O congressista afirmou que precisou passar por procedimentos cirúrgicos após sentir falta de ar enquanto discursava na semana retrasada.

“Eu estava num discurso na semana retrasada e aí senti uma certa falta de ar que misturava com a voz, aí eu me submeti a uma cirurgia. Graças a Deus ocorreu tudo bem e estou agora em recuperação”, disse o pessedista.

O parlamentar ainda contou que, após passar por uma bateria de exames, foi descoberto um novo problema de saúde.

“Ontem eu vim fazer a revisão para voltar à Bahia, mas eu estava com uma dorzinha na perna e fiz uns exames e apareceu um coágulo na perna esquerda e o médico se preocupou que esse coágulo subisse para o pulmão”, declarou Coronel.

Com isso, o senador terá que ficar internado por cerca de oito dias, e deve receber alta na véspera do primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro.

“O importante é que foi tudo descoberto a tempo. Estou tranquilo, bem e forte”, concluiu.

