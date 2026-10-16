Gilberto Gil e BaianaSystem confirmam presença em ato no Farol da Barra

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Gilberto Gil, Daniela Mercury e BaianaSystem estão entre as atrações confirmadas para o “Ato Pela Democracia”, manifestação marcada para este domingo (18), em Salvador. O evento terá início às 13h, com concentração no Clube Espanhol, em Ondina, e percurso até o Farol da Barra.

A mobilização, idealizada por Daniela Mercury, reunirá artistas e representantes da cultura baiana em apresentações realizadas em trio elétrico. Segundo os organizadores, o ato é uma iniciativa da sociedade civil, de caráter independente e suprapartidário, voltada à defesa da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos coletivos.

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Apesar de não possuir vínculo formal com partidos políticos, a manifestação também terá entre suas pautas o apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição.

Confira todas as atrações confirmadas

Gilberto Gil

Daniela Mercury

BaianaSystem

Zélia Duncan

Armandinho Macêdo

O Kanalha

Rachel Reis

Filhos de Gandhy

Banda Didá

Cortejo Afro

Ilê Aiyê

Além desses nomes, Buja Ferreira, vocalista da Timbalada, também foi anunciado entre os participantes da manifestação.

Daniela Mercury convoca público para manifestação

Uma das principais articuladoras do evento, Daniela Mercury tem utilizado as redes sociais para divulgar a mobilização e convidar a população a participar.

A cantora também tem manifestado publicamente seu apoio a Lula durante a campanha eleitoral de 2026.

Em publicação nas redes sociais, a organização destacou que a manifestação pretende reunir diferentes setores da sociedade em defesa das instituições democráticas.

A expectativa é de que os participantes percorram o circuito entre Ondina e Barra, com apresentações musicais ao longo do trajeto.