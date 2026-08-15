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A TARDE ELEIÇÕES

Grupo A TARDE sabatina Angelo Coronel neste sábado (15)

Senador é candidato à reeleição pelo Republicanos e é o quinto convidado do Grupo A TARDE

Leo Almeida
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Imagem ilustrativa da imagem Grupo A TARDE sabatina Angelo Coronel neste sábado (15)
Eleições 2026

O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato à reeleição ao Senado pela Bahia, Angelo Coronel (Republicanos), neste sábado, 15, a partir das 10h. Ele é o quinto convidado para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional.

A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. Os repórteres de A TARDE, Cássio Moreira e Leo Almeida também participarão da entrevista.

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A sabatina com Coronel será conduzida no seguinte formato:

  • Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
  • Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
  • Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos

Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.

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Onde assistir a sabatina?

Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.

Quem é Angelo Coronel?

Nascido em Coração de Maria, Angelo Coronel acumulou uma longa carreira política antes de chegar ao Senado. Ele foi prefeito de sua cidade natal e deputado estadual por seis mandatos consecutivos, chegando a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entre 2017 e 2019.

Coronel se elegeu para o Senado em 2018, quando era filiado ao PSD. Na Casa Alta, ele compõe a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e a Comissão de Segurança Pública.

O senador também possui formação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além disso, especializou-se em Tecnologia em Concreto e Matemática Financeira, Clube de Engenharia.

Cronograma

O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. O próximo encontro ocorre na seguinte data:

  • 17/8 (segunda-feira): Rui Costa

Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, sempre às 10h, nos dias:

  • 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
  • 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
  • 20/8 (quinta-feira): ACM Neto

Assista:

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Tags

Angelo Coronel Eleições da Bahia sabatina a tarde

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