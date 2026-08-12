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Grupo A TARDE sabatina Professora Delliana nesta quarta-feira (12)

Delliana Ricelli é candidata ao Senado pela Bahia representando a federação PSOL-Rede

Leo Almeida
Por
Professora Delliana é candidata filiada ao PSOL
Professora Delliana é candidata filiada ao PSOL - Foto: Divulgação | A TARDE Play
Eleições 2026

O Grupo A TARDE irá sabatinar a candidata ao Senado pela Bahia, Delliana Ricelli (PSOL), conhecida como “Professora Delliana”, nesta quarta-feira, 12, a partir das 14h. Ele é a terceira convidada para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional e disputa a vaga pela Federação PSOL-Rede.

A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. O jornalista Rodrigo Tardio, repórter de A TARDE, e William Falcão, Editor Geral do Massa!, também participarão da entrevista.

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A sabatina com Delliana será conduzida no seguinte formato:

  • Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
  • Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
  • Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos

Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.

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Onde assistir a sabatina?

Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.

Quem é Delliana Ricelli?

Delliana Ricelli é natural de Ubaitaba e possui formação em Filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e mestrado em Letras. Ela disputou sua primeira eleição em 2024, quando se candidatou à Câmara Municipal de Itabuna, no sul da Bahia.

A candidata ao Senado neste ano iniciou sua trajetória política na direção estadual do PSOL Bahia, depois ainda teve passagens como secretária geral do PSOL Itabuna e foi coordenadora e fundadora do Movimento Popular (R)existir. Atualmente, conforme declaração no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela é professora do Ensino Médio.

Cronograma

O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

  • 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
  • 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
  • 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
  • 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias:

  • 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
  • 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
  • 20/8 (quinta-feira): ACM Neto
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