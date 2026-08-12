A TARDE ELEIÇÕES
Grupo A TARDE sabatina Professora Delliana nesta quarta-feira (12)
Delliana Ricelli é candidata ao Senado pela Bahia representando a federação PSOL-Rede
O Grupo A TARDE irá sabatinar a candidata ao Senado pela Bahia, Delliana Ricelli (PSOL), conhecida como “Professora Delliana”, nesta quarta-feira, 12, a partir das 14h. Ele é a terceira convidada para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional e disputa a vaga pela Federação PSOL-Rede.
A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. O jornalista Rodrigo Tardio, repórter de A TARDE, e William Falcão, Editor Geral do Massa!, também participarão da entrevista.
A sabatina com Delliana será conduzida no seguinte formato:
- Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
- Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
- Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos
Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.
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Onde assistir a sabatina?
Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.
Quem é Delliana Ricelli?
Delliana Ricelli é natural de Ubaitaba e possui formação em Filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e mestrado em Letras. Ela disputou sua primeira eleição em 2024, quando se candidatou à Câmara Municipal de Itabuna, no sul da Bahia.
A candidata ao Senado neste ano iniciou sua trajetória política na direção estadual do PSOL Bahia, depois ainda teve passagens como secretária geral do PSOL Itabuna e foi coordenadora e fundadora do Movimento Popular (R)existir. Atualmente, conforme declaração no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela é professora do Ensino Médio.
Cronograma
O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:
- 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
- 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar
Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto