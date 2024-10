Homem é morto a tiros durante comemoração da eleição em Ilhéus

Prefeito da cidade lamentou a morte do jovem nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Marcel da Silva Vieira, de 27 anos, morreu no domingo (6), em Ilhéus, no Sul da Bahia, enquanto comemorava a vitória de Valderico Júnior para a prefeitura.

A vítima foi a óbito após ser atingida por tiros, na Avenida Itabuna, no bairro Conquista. De acordo com apuração da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a Polícia Civil declarou que a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas.



O prefeito eleito, Valderico Júnior, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. Além disso, a carreata em comemoração à vitória foi cancelada.