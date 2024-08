“Invadir periferias”, diz Eslane sobre integrar jovens com ações

Para Eslane, existe “uma repressão em alguns momentos e situações com os jovens”, mas que é necessário mudar isso - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A candidata à prefeitura de Salvador, Eslane Paixão (UP), reforçou, nesta segunda-feira, 19, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, a importância de realizar ações mais acolhedoras com os jovens da periferia de Salvador, através da cultura, lazer e educação.

“Nós temos debatido, na construção da Unidade Popular, a necessidade de invadir as periferias, não com violência, mas com cultura, esporte, lazer e nós entendemos o quanto é urgente dar atenção aos grupos que se organizam. Hoje vemos a nossa juventude fomentando espaços de batalhas de rimas, fomentando a cultura Hip Hop, e várias outras, dentro da periferia, uma forma de conscientizar a própria juventude, mas não existe incentivo do poder público para isso”, iniciou.





Para Eslane, existe “uma repressão em alguns momentos e situações com os jovens”, mas que é necessário mudar isso.



“Com a militarização da guarda municipal, a gente percebeu quanto isso é precário e sentido por essa juventude, que não consegue acessar os espaços de cultura e lazer da nossa cidade e ainda quando se auto mobiliza para poder fomentar esses espaços, sofrem perseguição. Então a gente entende que é muito importante valorizar e entender que não é só para nos bairros ricos existir espaço de cinema, teatro e de cultura e lazer”, disse.

“Ter isso negado para esse setor é algo muito cruel, porque a gente sabe o quanto a cultura e a educação são importantes na nossa formação.Então, a gente entende que quando o estado se nega proporcionar isso, um projeto para a gente ter lá na frente jovens e adolescentes, que infelizmente acabam facilmente recrutados para a criminalidade e tendo um futuro trágico, por isso que a gente defende que a prefeitura tenha esse compromisso com a valorização, não no Corredor da Vitória, Barra, mas nas periferias e no subúrbio de Salvador”, declarou.



