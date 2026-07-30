Jerônimo amplia presença no Instagram e se aproxima de 1 milhão de seguidores

Ao longo dos últimos quatro anos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) multiplicou em 1.772% o seu número de seguidores no Instagram. Em julho de 2022, o petista tinha 48.830 perfis que acompanhavam a sua página na rede social, e hoje são 914.118, um acréscimo de 865.288.

Os números foram cedidos ao portal A TARDE pelo estrategista político e fundador do Lab Caos, Yuri Almeida. O especialista faz o acompanhamento mensal das páginas dos principais políticos da Bahia e costuma fazer análises com base nas atividades da plataforma.

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“Jerônimo partiu de uma base de seguidores muito menor, o que reflete sua posição de menor conhecimento estadual no início da corrida eleitoral de 2022, mas apresentou um salto colossal ao longo da série histórica”, avaliou Yuri.

O aumento mais significativo de Jerônimo ocorreu em outubro de 2022, mês em que ele angariou 329.420 novos seguidores de uma só vez. “Esse número massivo ilustra a conversão de sua vitória nas urnas em capital e interesse digital quase imediatos”, explicou.

Liderança

O político baiano com mais seguidores no Instagram é ACM Neto (União Brasil), adversário de Jerônimo pelo Governo da Bahia em 2026. No início da série histórica, o ex-prefeito de Salvador partiu de um patamar alto, já que há quatro anos ele tinha 936.284 seguidores. O número de seguidores de Neto hoje é 1.368.590, um avanço de 432.306 novos adeptos, o que representa um acréscimo de 46%.

O maior ganho mensal de Neto também foi em outubro de 2022, com mais 84.260 seguidores. Contudo, a base de dados mostra que nos meses imediatamente seguintes a sua derrota na eleição, Neto começou a sofrer perdas mensais de seguidores. “Trata-se de um movimento orgânico comum nas redes em cenários pós-derrota eleitoral”, explica Yuri.

Cenário em 2026

Jerônimo Rodrigues e ACM Neto têm travado uma batalha acirrada na rede social ao longo de 2026. O petista obteve 123.056 novos seguidores desde o início do ano, sendo que o seu melhor mês foi janeiro, com um ganho expressivo de 29.865 seguidores.

Já ACM Neto conseguiu um total de 101.840 novos adeptos nos sete meses deste ano, com julho representando uma virada de chave, sendo o mês de maior crescimento de ambos neste ano, com um ganho de 33.132 novos seguidores.

O crescimento de Jerônimo Rodrigues não é apenas um número de vaidade; é a tradução digital da consolidação de um projeto político que, partindo de uma base exígua, transformou a vitória nas urnas em influência sustentada. Enquanto ACM Neto, apesar de manter a liderança absoluta, apresenta uma base reativa e volátil — que oscila conforme o termômetro do embate político — Jerônimo construiu uma curva de engajamento ascendente e constante, típica de quem ocupa a máquina e dita o ritmo da agenda pública. A disputa digital na Bahia não é mais sobre quem tem mais seguidores, mas sobre quem consegue transformar o seguidor em um eleitor engajado nas redes Yuri Almeida, estrategista político e fundador do Lab Caos

Jerônimo e ACM Neto são os políticos baianos mais populares no Instagram. - Foto: Reprodução / Instagram

Ranking dos concorrentes

Se ACM Neto é o político com mais presença no Instagram, o cenário se inverte se forem somados os números de seguidores dos candidatos das duas principais chapas da Bahia.

A vantagem do grupo governista é consolidada principalmente por causa do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). O pré-candidato ao Senado é o terceiro político mais seguido no estado, com 776 mil simpatizantes.

Veja abaixo os seguidores que cada candidato tem e o somatório dos números:

ACM Neto = 1.368.590

Zé Cocá - 193 mil

Coronel - 327 mil

João Roma - 170 mil

Total = 2.058.590