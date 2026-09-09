Jerônimo diz que vai apresentar deputado a Lula como “nome da Bahia”

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou apoio à candidatura de Vitor Bonfim (PSB) a deputado federal e afirmou que pretende apresentar o parlamentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um dos nomes da Bahia para representar o estado no Congresso Nacional.

“Vou ter o prazer de entregar Vitor ao presidente Lula dizendo: ‘Lula, a Bahia vai ter uma representação no Congresso Federal com um deputado que trabalha, que tem disposição e que tem experiência’”, afirmou Jerônimo.

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Durante a declaração, o governador também destacou a trajetória política de Bonfim e avaliou que uma eventual eleição do deputado teria impacto não apenas na Bahia, mas também na região e no país.

“O Brasil vai ganhar com você federal, a Bahia vai ganhar, a região vai ganhar”, disse.

Ex-secretário de Agricultura

Vitor Bonfim é deputado estadual por três mandatos e já ocupou o cargo de secretário de Agricultura da Bahia. Agora, tenta conquistar pela primeira vez uma vaga na Câmara dos Deputados.

O PSB, partido de Bonfim, integra a base política do governador Jerônimo Rodrigues no estado.

Ao final da fala, Jerônimo também citou a candidatura da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, à reeleição como deputada estadual, reforçando a composição política entre os dois nomes.