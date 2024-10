Líder da corrida eleitoral, Adélia vota no Centro de Ilhéus

No final da tarde, Adélia e Augustão vão se reunir com apoiadores para acompanhar a apuração dos votos e o resultado das Eleições 2024 - Foto: Divulgação

Líder da corrida eleitoral em Ilhéus, segundo pesquisa AtlasIntel/A Tarde, a candidata a prefeita Adélia Pinheiro (PT) votou na manhã deste domingo, 6, no Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Vieira Melo (Ceamev), no Centro.

Adélia foi votar caminhando, acompanhada pela família. Depois, seguiu para o Iguape, ao lado do candidato a vice-prefeito Augustão, que exerceu o direito ao voto no bairro da zona norte da cidade.

No final da tarde, Adélia e Augustão vão se reunir com apoiadores para acompanhar a apuração dos votos e o resultado das Eleições 2024.

