Lula chega a Salvador para liderar caminhada na Liberdade com Jerônimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, chegou a Salvador na tarde desta sexta-feira, 28, por volta das 16h, para participar do primeiro ato de campanha no bairro da Liberdade.

A informação foi confirmada nas redes sociais do governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, que recepcionou o petista na Base Aérea da capital. Além de Jerônimo, estiveram no espaço:



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Geraldo Júnior (MDB), candidato a vice-governador;

Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil e candidato ao Senado;

Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição ao Senado;

Otto Alencar (PSD), senador da República.

Agora o Timão está completo! Nosso presidente Lula já está em solo baiano para a nossa caminhada na Liberdade

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Agora o Timão está completo! Nosso presidente Lula já está em solo baiano para a nossa caminhada na Liberdade. É 13 na Bahia e no Brasil! ⭐️#timedelula #jero13 #wagner130 #rui133 #lula13



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Propaganda eleitoral - Coligação Mais Bahia, Mais Brasil - Federação Brasil da… pic.twitter.com/JuRmsnGC7j — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 28, 2026

Lula em Salvador: saiba por onde o presidente vai passar nesta sexta-feira (28)

Esta é a segunda vez, somente neste mês, que o presidente Lula (PT) vem à Bahia para um ato eleitoral. No início de agosto, o petista esteve no Parque de Exposições, onde participou da convenção que oficializou o nome de Jerônimo Rodrigues à reeleição.

O trajeto da caminhada terá início no Largo do Guarani, por volta das 15h30, com a concentração do público. Na região, além de um parque infantil e pequenos comércios, existem duas igrejas — uma católica e outra evangélica — e uma casa de shows.

A expectativa é a de que, a partir das 17h, o presidente e seus apoiadores seguirão pela Estrada da Liberdade, percorrendo um trajeto de cerca de 1,2 km até o Plano Inclinado Liberdade-Calçada, onde a mobilização.

Em Salvador, candidato à reeleição deve barrar a estratégia do Lula-Neto

A ideia de vinda de Lula neste momento a Salvador tem o objetivo de colocar ainda mais em prática a iniciativa de sepultar a dobradinha "Lula-Neto" — em que o eleitor daria o seu voto ao petista na disputa à Presidência da República e o ex-prefeito de Salvador, ao governo do Estado.