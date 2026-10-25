Lula diminui diferença em cidade baiana que deu vitória a Bolsonaro em 2022

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu a diferença para Flávio Bolsonaro (PL) em Buerarema, no sul da Bahia, segundo dados da apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 100% das seções totalizadas neste domingo, 25, Flávio aparece com 52,26% dos votos válidos (5.037 votos), enquanto Lula registra 47,74% (4.601 votos). A diferença entre os dois é de 436 votos.

Em 2022, Buerarema foi um dos dois municípios baianos em que Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, venceu a disputa contra Lula. Naquele segundo turno, Bolsonaro recebeu 5.292 votos, o equivalente a 59,64% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 3.581 votos (40,36%).

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Na comparação entre as duas eleições, a vantagem do candidato do PL caiu de 19,28 pontos percentuais, em 2022, para 4,52 pontos percentuais em 2026.

Vitória cravada

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, apontou que o presidente Lula será o vencedor no segundo turno das eleições. O petista disputa o Palácio do Planalto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais, Roman respondeu um internauta que questionou a possibilidade de reeleição e cravou a vitória de Lula no embate contra Flávio Bolsonaro.