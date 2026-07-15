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ELEIÇÕES 2026

Lula escala baiano para apresentar plano de governo a aliados

Documento deve ser apresentado a partidos da base nesta quarta-feira, 15

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Agência Brasil/ Fabio Rodrigues Pozzebom

O presidente Lula (PT) escalou o baiano José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, para apresentar as diretrizes do plano de governo que está sendo elaborado para a campanha à reeleição.

Gabrielli, que é coordenador do programa de governo do petista, fará a exposição do documento nesta quarta-feira, 15, a lideranças dos partidos que integram a base de apoio de Lula, como PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT.

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A reunião, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, faz parte da estratégia do Planalto de construir o programa de governo de forma conjunta com os partidos aliados.

A expectativa é que, após receber contribuições dos partidos aliados, o texto seja consolidado e apresentado ao presidente Lula para avaliação e eventuais ajustes antes da versão final.

Quem é José Sérgio Gabrielli

José Sérgio Gabrielli de Azevedo é um economista, professor e político brasileiro, conhecido por ter sido o presidente mais longevo da história da Petrobras, cargo que ocupou entre 2005 e 2012.

Sérgio Gabrielli
Sérgio Gabrielli - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nascido em Salvador, Bahia, em 3 de outubro de 1949, ele tem uma atuação nos bastidores do planejamento econômico e energético do país.

Sob a sua gestão nos governos do PT, ocorreu a descoberta do pré-sal e a consolidação de grandes planos de investimentos em refino e exploração.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de cobrar uma taxa de 20% sobre as cargas que transitam pelo Estreito de Ormuz.

Durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) nesta segunda-feira, 13, Lula classificou a medida como "pirataria" e alertou para os impactos econômicos globais do aumento das tensões no Oriente Médio.

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eleições 2026 José Sergio Gabrielli Luiz Inácio Lula da Silva sergio gabrielli

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