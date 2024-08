Malafaia veta ida de Pablo Marçal para ato contra Alexandre de Moraes

Silas Malafaia tenta barrar Marçal de evento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia, conhecido por seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quer proibir o coach Pablo Marçal (PRTB) de participar do ato marcado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 07 de setembro, na avenida Paulista.

Segundo Malafaia, em conversa com o jornal Folha de S. Paulo, Marçal descredibilizou as movimentações recentes contra Moraes, após a veiculação de matérias sobre o uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar pessoas próximas de Bolsonaro.

"Ele tentou desqualificar as denúncias gravíssimas e verdadeiras da Folha, então lá não é o lugar para ele. Não estou inventando, não estou caluniando, tanto é que esse foi o motivo da minha única manifestação nessa campanha eleitoral, até então eu estava calado em relação ao pleito", disparou Malafaia.

Pablo Marçal tem tentado se aproximar do eleitor bolsonarista em São Paulo, mas tem enfrentado resistência do clã Bolsonaro. Nesta quinta, 22, o coach discutiu com o ex-presidente em uma publicação nas redes sociais.