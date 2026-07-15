Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Ministro projeta vitória tranquila de Lula contra Flávio Bolsonaro

Declaração do membro do governo foi feita durante o PGP 2026, em Salvador

Gustavo Nascimento
Por
Ministro Guilherme Boulos ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente do Brasil
Ministro Guilherme Boulos ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente do Brasil - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, projetou uma vitória tranquila para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial deste ano.

O petista tentará mais uma reeleição ao Palácio do Planalto, tendo como principal opositor o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Por tudo que o presidente Lula fez nesse terceiro mandato, ainda mais se a gente comparar com a história, com a trajetória mal explicada do nosso adversário, eu acredito que nós temos todas as condições de ganhar bem essa eleição”, iniciou Boulos.

Qual é a trajetória, a biografia do presidente Lula e qual é a ficha corrida do Flávio Bolsonaro? Quais são as realizações para o Brasil, para o Nordeste, para a Bahia, do nosso governo, e qual é a maneira como o governo anterior e a família Bolsonaro tratou o Nordeste e a Bahia? Eu acho que o povo, analisando isso, vai saber votar certo. Guilherme Boulos - Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

PGP 2026

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As declarações do ministro foram feitas na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro). O evento começou às 18h desta quarta-feira, 15, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Além de Boulos, estiveram presentes lideranças nacionais e estaduais da ala governista, como o senador Jaques Wagner, o ex-ministro Rui Costa, o vice-governador Geraldo Júnior e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Leia Também:

"BRASIL POR ELAS"

Flávio Bolsonaro aposta em plano para conquistar eleitorado feminino
Flávio Bolsonaro aposta em plano para conquistar eleitorado feminino imagem

ELEIÇÕES 2026

Lula escala baiano para apresentar plano de governo a aliados
Lula escala baiano para apresentar plano de governo a aliados imagem

ELEIÇÕES 2026

Sidônio Palmeira bate o martelo sobre presença em campanha de Lula
Sidônio Palmeira bate o martelo sobre presença em campanha de Lula imagem

O encontro também marca o lançamento, na Bahia, dos Comitês Populares da campanha do presidente Lula para as eleições de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia eleições Flávio Bolsonaro Guilherme Boulos Lula PGP 2026

Relacionadas

Mais lidas