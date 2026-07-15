ELEIÇÕES
Ministro projeta vitória tranquila de Lula contra Flávio Bolsonaro
Declaração do membro do governo foi feita durante o PGP 2026, em Salvador
O Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, projetou uma vitória tranquila para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial deste ano.
O petista tentará mais uma reeleição ao Palácio do Planalto, tendo como principal opositor o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Por tudo que o presidente Lula fez nesse terceiro mandato, ainda mais se a gente comparar com a história, com a trajetória mal explicada do nosso adversário, eu acredito que nós temos todas as condições de ganhar bem essa eleição”, iniciou Boulos.
Qual é a trajetória, a biografia do presidente Lula e qual é a ficha corrida do Flávio Bolsonaro? Quais são as realizações para o Brasil, para o Nordeste, para a Bahia, do nosso governo, e qual é a maneira como o governo anterior e a família Bolsonaro tratou o Nordeste e a Bahia? Eu acho que o povo, analisando isso, vai saber votar certo. Guilherme Boulos - Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
PGP 2026
As declarações do ministro foram feitas na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro). O evento começou às 18h desta quarta-feira, 15, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.
Além de Boulos, estiveram presentes lideranças nacionais e estaduais da ala governista, como o senador Jaques Wagner, o ex-ministro Rui Costa, o vice-governador Geraldo Júnior e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.
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O encontro também marca o lançamento, na Bahia, dos Comitês Populares da campanha do presidente Lula para as eleições de 2026.