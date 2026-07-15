Ministro projeta vitória tranquila de Lula contra Flávio Bolsonaro

O Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, projetou uma vitória tranquila para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial deste ano.



O petista tentará mais uma reeleição ao Palácio do Planalto, tendo como principal opositor o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.



“Por tudo que o presidente Lula fez nesse terceiro mandato, ainda mais se a gente comparar com a história, com a trajetória mal explicada do nosso adversário, eu acredito que nós temos todas as condições de ganhar bem essa eleição”, iniciou Boulos.

Qual é a trajetória, a biografia do presidente Lula e qual é a ficha corrida do Flávio Bolsonaro? Quais são as realizações para o Brasil, para o Nordeste, para a Bahia, do nosso governo, e qual é a maneira como o governo anterior e a família Bolsonaro tratou o Nordeste e a Bahia? Eu acho que o povo, analisando isso, vai saber votar certo. Guilherme Boulos - Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

PGP 2026

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As declarações do ministro foram feitas na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro). O evento começou às 18h desta quarta-feira, 15, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.



Além de Boulos, estiveram presentes lideranças nacionais e estaduais da ala governista, como o senador Jaques Wagner, o ex-ministro Rui Costa, o vice-governador Geraldo Júnior e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

O encontro também marca o lançamento, na Bahia, dos Comitês Populares da campanha do presidente Lula para as eleições de 2026.