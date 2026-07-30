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Mobiliza lança candidato ao Senado em convenção partidária

Partido também homologou candidaturas a deputado estadual

Anderson Ramos
Por
Carlos Sodré é candidato ao Senado pelo Mobiliza.
Carlos Sodré é candidato ao Senado pelo Mobiliza. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O Mobiliza (ex-PMN) realizou a sua convenção partidária nesta quinta-feira, 30, e confirmou os nomes da legenda que vão disputar as eleições de 2026.

Na ocasião, foram homologadas a candidatura do advogado Carlos Sodré para o Senado e mais 64 candidaturas para deputado estadual. O partido não terá postulantes à Câmara dos Deputados. Até o momento, a legenda não decidiu se fará coligação com alguma outra legenda ou se vai continuar de forma independente.

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Natural de Itapé, no sul baiano, Carlos Sodré é advogado, foi procurador federal pela Advocacia‑Geral da União (AGU) e Cônsul Honorário de Côte d'Ivoire. Ao longo de sua trajetória no serviço público, ocupou secretarias municipais e subsecretarias de Estado e chefias de gabinete.

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Com a confirmação de Carlos Sodré, a corrida por uma cadeira no Senado na Bahia chegou a oito candidatos. São eles:

  • Jaques Wagner (PT)
  • Rui Costa (PT)
  • Angelo Coronel (Republicanos)
  • João Roma (PL)
  • Delliana Ricelli (PSOL)
  • Marcelo Carvalho (REDE)
  • Gregorio Gould (Unidade Popular)
  • Carlos Sodré (Mobiliza)
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Carlos Sodré Mobiliza Senado

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