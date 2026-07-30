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Mobiliza lança candidato ao Senado em convenção partidária
Partido também homologou candidaturas a deputado estadual
O Mobiliza (ex-PMN) realizou a sua convenção partidária nesta quinta-feira, 30, e confirmou os nomes da legenda que vão disputar as eleições de 2026.
Na ocasião, foram homologadas a candidatura do advogado Carlos Sodré para o Senado e mais 64 candidaturas para deputado estadual. O partido não terá postulantes à Câmara dos Deputados. Até o momento, a legenda não decidiu se fará coligação com alguma outra legenda ou se vai continuar de forma independente.
Natural de Itapé, no sul baiano, Carlos Sodré é advogado, foi procurador federal pela Advocacia‑Geral da União (AGU) e Cônsul Honorário de Côte d'Ivoire. Ao longo de sua trajetória no serviço público, ocupou secretarias municipais e subsecretarias de Estado e chefias de gabinete.
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Com a confirmação de Carlos Sodré, a corrida por uma cadeira no Senado na Bahia chegou a oito candidatos. São eles:
- Jaques Wagner (PT)
- Rui Costa (PT)
- Angelo Coronel (Republicanos)
- João Roma (PL)
- Delliana Ricelli (PSOL)
- Marcelo Carvalho (REDE)
- Gregorio Gould (Unidade Popular)
- Carlos Sodré (Mobiliza)