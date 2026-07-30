Bruno Reis faz aposta ousada para a disputa ao governo da Bahia

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), fez uma aposta ousada para as eleições ao governo da Bahia, que acontecem em outubro deste ano e têm como um dos postulantes o seu aliado, ACM Neto (União).

Para ele, a disputa ao Palácio de Ondina será definida no primeiro turno, já que, para ele, há apenas dois candidatos com reais condições de disputa: além de Neto, o governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT). Quanto ao cenário nacional, ele crê em uma decisão apenas no segundo turno.

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"A eleição nacional é de dois turnos, enquanto a eleição na Bahia é de um turno só, porque nós temos um plebiscito, com apenas dois candidatos", afirmou o prefeito durante agenda no Centro Histórico de Salvador.

"A pessoa vai decidir: se está feliz, se quer continuar como está, se está satisfeita com a questão da segurança, da fila de regulação. Aí vota em Jerônimo. Mas, se quiser respirar novos ares, ter novas possibilidades, aí vota pra mudar", concluiu.

Bruno Reis anuncia nova praça e memorial de Santa Dulce em Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou, nesta quarta-feira (29), a construção de uma nova praça no Largo de Roma e a criação do Memorial de Santa Dulce dos Pobres, no bairro do Barbalho, durante o lançamento da programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres 2026.

A gestão municipal também confirmou, pelo quarto ano consecutivo, a parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para a realização das celebrações, que acontecem entre os dias 1º e 13 de agosto.

Segundo o prefeito, a nova praça receberá investimento de cerca de R$ 30 milhões, com ordem de serviço prevista para o dia 1º de agosto, no início da trezena.

