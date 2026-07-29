Bruno Reis anuncia nova praça e memorial de Santa Dulce em Salvador

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou, nesta quarta-feira (29), a construção de uma nova praça no Largo de Roma e a criação do Memorial de Santa Dulce dos Pobres, no bairro do Barbalho, durante o lançamento da programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres 2026.

A gestão municipal também confirmou, pelo quarto ano consecutivo, a parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para a realização das celebrações, que acontecem entre os dias 1º e 13 de agosto.

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Segundo o prefeito, a nova praça receberá investimento de cerca de R$ 30 milhões, com ordem de serviço prevista para o dia 1º de agosto, no início da trezena.

"Será uma obra para incrementar ainda mais o Santuário. É mais um equipamento para impulsionar o turismo religioso da nossa capital e reconhecer o exemplo de Santa Dulce, para que seu legado continue inspirando gerações", afirmou Bruno Reis.

Implantação de memorial em homenagem a Santa

O chefe do Executivo também anunciou a implantação do Memorial de Santa Dulce dos Pobres no imóvel onde viveu Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, no Barbalho.

"A casa já foi desapropriada, assim como o terreno e o imóvel ao lado. O projeto está em desenvolvimento para preservar a história e eternizar a memória de Santa Dulce para as futuras gerações", disse.

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Bruno Reis destacou ainda que a parceria entre a prefeitura e as Obras Sociais Irmã Dulce vem sendo fortalecida desde a canonização da religiosa, com investimentos voltados à requalificação da Cidade Baixa e ao incentivo ao turismo religioso.

Turismo religioso

"Essa trezena será marcada por uma programação intensa, com celebrações religiosas, apresentações musicais e diversas iniciativas que vão fortalecer ainda mais esse período."

O prefeito ressaltou que a festa também impulsiona a economia da capital ao atrair milhares de fiéis e turistas.

"Além da fé, esse momento ajuda a estimular a economia da nossa cidade, recebendo visitantes de toda a Bahia, do Brasil e até de outros países."

Programação reúne celebrações religiosas e atrações culturais

Com o tema "Santa Dulce dos Pobres nos educa na paz pela força da Graça Sacramental", a programação contará com missas diárias, procissões, quermesses, apresentações musicais e ações sociais.

Entre os destaques estão os shows:

Padre Antônio Maria;

Walmir Alencar;

Anjos de Resgate;

William Sanfoneiro;

Junho Chu;

e um tributo a Santa Dulce com Buja Ferreira, Tuca Fernandes, Carla Cristina e Xangai, acompanhados pela Orquestra Compassos.

Mais atrações na programação

Também integram a programação a Procissão dos Nós, a Procissão Luminosa, a carreata com a imagem de Santa Dulce, o Santo Pedal e a motociata Rota da Fé.

A gestora das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes, destacou a importância da parceria com a prefeitura para ampliar a devoção à primeira santa brasileira e fortalecer as ações desenvolvidas pela instituição.

Já o reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, Frei Ícaro Rocha, afirmou que o apoio do município contribui para que as celebrações ocorram com estrutura adequada e fortaleçam a preservação do legado deixado pelo Anjo Bom da Bahia.