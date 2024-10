Motorista é detido por distribuir 'santinhos' em ônibus com eleitores

Informações preliminares apontam que o motorista é tio de um candidato à Câmara Municipal e que o material deste candidato foi um dos distribuídos dentro do ônibus. - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Um motorista de 32 anos foi detido neste domingo, 6, após distribuir material de campanha eleitoral dentro do ônibus que dirigia em Ipirá, cidade a 240 km de Salvador. Ele é funcionário terceirizado da prefeitura e o veículo que dirigia transportava eleitores que votam na zona rural do município.

Informações preliminares apontam que o motorista é tio de um candidato à Câmara Municipal e que o material deste candidato foi um dos distribuídos dentro do ônibus.

As irregularidades foram identificadas na Praça José Leão dos Santos, no centro da cidade. O ônibus que o suspeito dirigia pertence ao programa Caminhos da Escola, do Governo Federal, e por isso estava à disposição da Justiça Eleitoral neste domingo, para transportar eleitores que votam na zona rural da cidade.

O material encontrado foram os chamados "santinhos", papeis que levam os nomes e números de candidatos.

Proibição

É proibido divulgar material eleitoral de qualquer espécie no dia das eleições. Por isso, o suspeito assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, conforme informado pela Polícia Civil.