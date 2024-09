MP Eleitoral se manifesta contra candidatura de Saulo da Arena

Diante dessa situação, o promotor eleitoral, Adriano Nunes de Souza, manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura - Foto: Divulgação

O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer contrário ao registro de candidatura de Saulo Rodrigo Santana Cardoso (PT), o "Saulo da Arena" que pretende concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024, em Quijingue.

A manifestação foi baseada na falta de documentação exigida para formalização do pedido de registro.

Leia também:

>> União Brasil doa R$ 10 milhões para campanha de Bruno Reis

>> Prefeitura coloca repasse do FPM como garantia de empréstimo

>> Líder religioso acusa Prefeitura de Feira de fornecer alimento vencido

De acordo com o parecer, Saulo Cardoso não anexou todos os documentos requeridos pelo artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Apesar de ter sido intimado para sanar a irregularidade no prazo de três dias, conforme estipulado no artigo 36 da mesma resolução, o candidato não apresentou a documentação necessária dentro do prazo estabelecido.



Diante dessa situação, o promotor eleitoral, Adriano Nunes de Souza, manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura, argumentando que o candidato não atende às condições de registrabilidade, conforme previsto na legislação eleitoral vigente.

O parecer do MPE agora será analisado pela Justiça Eleitoral, que tomará a decisão final sobre o registro de candidatura de Saulo Rodrigo Santana Cardoso.

Caso o pedido seja indeferido, Saulo Cardoso não poderá concorrer nas próximas eleições municipais de Quijingue, marcadas para 6 de outubro de 2024.

Confira o parecer abaixo.