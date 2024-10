MPF apresenta recurso contra decisão do TRE sobre Sheila Lemos

Sheila Lemos segue candidata em Conquista - Foto: Divulgação | PMVC

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por intermédio da Procuradoria Regional Eleitoral, entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), que declarou inelegível a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), mesmo após o juiz da 40ª Zona Eleitoral, João Lemos Rodrigues, declarar a gestora apta a tentar um novo mandato.

O julgamento do TRE, encerrado na segunda-feira, 23, terminou com o placar de quatro votos favoráveis à inelegebilidade e três contrários, mas não altera a condição de candidata de Sheila, que poderá continuar em campanha e receber votos nas eleições realizadas no dia 6 de outubro.

A peça assinada pelo procurador Samir Cabus Nachef Júnior pontua que Sheila Lemos foi eleita e diplomada vice antes do titular eleito na chapa, Herzem Gusmão (MDB), morto em 2021, contrair Covid-19, também antes de sua mãe, Irma Lemos, lhe antecedeu no cargo, substituir o então prefeito, o que não caracteriza três mandatos consecutivos da mesma família.