Oswaldinho declara apoio a Caetano no segundo turno

Oswaldinho apoiará Luiz Caetano - Foto: Divulgação

Terceiro colocado nas eleições para a prefeitura de Camaçari, Oswaldinho Marcolino (MDB) declarou apoio ao candidato Luiz Caetano (PT) no segundo turno. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 10, em encontro com o petista e com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Oswaldinho destacou qualidades de Caetano e disse que o apoio se dá pautado no "histórico e currículo" do candidato, que já foi prefeito da cidade por três oportunidades.

“A minha decisão foi pautada principalmente pelo histórico, currículo e sobretudo pelo grande coração que esse homem tem, e o amor que ele tem por Camaçari [...] Estou convicto que foi a minha melhor decisão para o bem dos meus irmãos camaçarienses”, afirmou.

Caetano agradeceu o apoio e afirmou esperar que a aliança coloque a cidade para "virar a chave".

“O povo de Camaçari está esperando isso de nós, essa união da cidade, união das lideranças de Camaçari. Quero que você me ajude a construir mais ainda essa união para que a gente possa virar a chave, fazer a mudança, e reconstruir Camaçari”, disse.