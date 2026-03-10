Prefeito muda de lado e afirma apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues

Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10. - Foto: Adriel Francisco / Divulgação

Mais um prefeito mudou de lado. Em 2022, Arismário Barbosa (Avante), gestor de Santaluz, apoiou a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. Mas nesta terça-feira, 10, ele declarou publicamente que irá caminhar com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições deste ano.

"É um momento eleitoral onde a gente vai precisar dar as mãos num projeto maior, que é para a continuidade do governador Jerônimo. E nós estamos juntos nesse compromisso porque acreditamos que o governador Jerônimo é o melhor para a Bahia. Então, estaremos juntos apoiando a candidatura do senador Wagner, do senador Rui Costa e junto com os nossos deputados", declarou o prefeito.

Arismário esteve com uma comitiva do município na governadoria, onde recebeu do governador duas ambulâncias e equipamentos de saúde da cidade. No encontro, a cidade foi contemplada também com um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), além de kit odontológico.

Além de secretários estaduais e secretários do município de Santaluz, estiveram presentes os deputados federais, Paulo Magalhães (PSD) e Neto Carletto (Avante); e o deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD).

Investimentos

Jerônimo ainda afirmou que mantém conversas com a prefeitura para novas ações e entregas à cidade.

"Manhã de diálogo com o prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, secretários municipais, deputados e nossa equipe de governo. Conversamos sobre novas ações para o município, como expansão do sistema de abastecimento de água, obras nas escolas estaduais e projetos que seguirão para licitação", afirmou o governador.

Nos últimos três anos, o município já recebeu cerca de R$ 63 milhões em investimentos estaduais. Entre as ações estão: