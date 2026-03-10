Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"O MELHOR PARA A BAHIA"

Prefeito muda de lado e afirma apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues

Arismário Barbosa, de Santaluz, declarou que irá caminhar com o governador nas eleições deste ano

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/03/2026 - 18:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10.
Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10. -

Mais um prefeito mudou de lado. Em 2022, Arismário Barbosa (Avante), gestor de Santaluz, apoiou a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. Mas nesta terça-feira, 10, ele declarou publicamente que irá caminhar com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições deste ano.

"É um momento eleitoral onde a gente vai precisar dar as mãos num projeto maior, que é para a continuidade do governador Jerônimo. E nós estamos juntos nesse compromisso porque acreditamos que o governador Jerônimo é o melhor para a Bahia. Então, estaremos juntos apoiando a candidatura do senador Wagner, do senador Rui Costa e junto com os nossos deputados", declarou o prefeito.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Arismário esteve com uma comitiva do município na governadoria, onde recebeu do governador duas ambulâncias e equipamentos de saúde da cidade. No encontro, a cidade foi contemplada também com um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), além de kit odontológico.

Além de secretários estaduais e secretários do município de Santaluz, estiveram presentes os deputados federais, Paulo Magalhães (PSD) e Neto Carletto (Avante); e o deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD).

Leia Também:

Coronel confirma convite do Podemos; partido vira alvo de disputa
Nova lei pode impactar cobranças em supermercados de Salvador
Ivana Bastos minimiza possível crise com MDB por vice: "Tudo se ajusta"

Investimentos

Jerônimo ainda afirmou que mantém conversas com a prefeitura para novas ações e entregas à cidade.

"Manhã de diálogo com o prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, secretários municipais, deputados e nossa equipe de governo. Conversamos sobre novas ações para o município, como expansão do sistema de abastecimento de água, obras nas escolas estaduais e projetos que seguirão para licitação", afirmou o governador.

Nos últimos três anos, o município já recebeu cerca de R$ 63 milhões em investimentos estaduais. Entre as ações estão:

  • obras de pavimentação;
  • implantação de sistemas de abastecimento de água;
  • construção de escola de tempo integral;
  • uma nova delegacia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arismário Barbosa eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Santaluz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10.
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Arismário se reuniu com Jerônimo nesta segunda-feira, 10.
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x