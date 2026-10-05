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ELEIÇÕES

Preso e com candidatura barrada, Binho Galinha recebe mais de 23 mil votos

O deputado está preso preventivamente desde outubro de 2025

Evellyn Teixeira
Por
deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante)
deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante) - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Mesmo preso preventivamente e com o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante), recebeu 23.469 votos na disputa pela reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), realizada neste domingo, 4.

A votação, no entanto, aparece no sistema eleitoral como anulada sub judice. Isso significa que a validade dos votos ainda depende do desfecho do processo que discute a situação da candidatura.

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Candidatura foi indeferida

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) indeferiu o registro da candidatura de Binho Galinha em setembro e manteve a decisão após analisar recurso apresentado pela defesa. Mesmo com o registro barrado, ele permaneceu na disputa enquanto o processo seguia em análise na Justiça Eleitoral.

A decisão eleitoral ocorreu após pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou suposta ligação do parlamentar com uma organização criminosa. A ação citou processos criminais e sustentou que Binho ocuparia posição de liderança no grupo.

Prisão e condenação

Binho Galinha está preso preventivamente desde outubro de 2025, em um desdobramento da Operação El Patrón, investigação que apura a atuação de uma organização criminosa e crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho e agiotagem.

Em julho deste ano, o deputado também foi condenado a mais de 36 anos de prisão por crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, segundo informações divulgadas pelo Ministério Público Federal.

O que acontece com os votos?

O destino dos 23.469 votos ainda depende da decisão definitiva sobre o registro de candidatura. Caso o indeferimento seja revertido, a votação poderá ser validada. Se a decisão for mantida, os votos permanecerão anulados, conforme as regras eleitorais aplicáveis ao caso.

A defesa de Binho Galinha contesta as acusações e recorreu da decisão que barrou o registro. Os advogados também questionam a utilização das investigações e a validade de parte das provas apresentadas no processo eleitoral.

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Binho Galinha eleição 2026

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