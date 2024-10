Ricardo Maia Filho é reeleito prefeito de Tucano

Ricardo Filho foi reeleito prefeito de Tucano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com 100% das urnas apuradas, a cidade de Tucano, localizada no nordeste baiano, escolheu reeleger o prefeito Ricardo Maia (MDB) para mais quatro anos de mandato. O emedebista se consagrou vitorioso com 78,38% dos votos válidos, isto é, 25.379 votos.

O segundo colocado na disputa foi Professor Afonso (PT), com 11,21%, isto é, 3.631 dos votos. Em seguida, aparece Flaubert Marques (PDT), com 10,41%. Os votos brancos somaram 1,82%, e nulos 5,06%.

Perfil do prefeito eleito

Ricardo Maia Filho tem 25 anos, e é natural de Cícero Dantas. Ele foi eleito pela coligação 'Tucano do Futuro', formada por MDB, PSD, do seu vice Robson Ferreira, e Agir.