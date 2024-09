Robinson chama BRT de Feira de “casas de pombo” e culpa Zé Ronaldo

Robinson Almeida tem se dedicado à campanha de Zé Neto em Feira de Santana - Foto: Divulgação

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) fez duras críticas, na noite deste sábado, 24, durante ato de campanha em Feira de Santana, ao prefeito Colbert Martins (MDB) e ao candidato José Ronaldo (União Brasil). De acordo com o petista, os dois integram o mesmo grupo político e seriam corresponsáveis pelo estado em que se encontra o município.

“A panela Zé-Colbert, de 24 anos, não larga a teta da viúva. A turma que levou Feira de Santana a um total descaso. A cidade está sofrendo sem manutenção, sem conservação. Os postos de saúde estão sem médicos, sem enfermeiros, sem agentes comunitários. As escolas funcionam dia sim, dia não. É esse grupo que diz que quer continuar governando Feira de Santana”, criticou Robinson.

A maior crítica realizada pelo parlamentar petista, porém, foi relativa ao transporte público. Para Robinson, o BRT construído pela prefeitura de Feira de Santana funcionam como “casas de pombo” e o dinheiro gasto na obra foi mal investido.

“Eles deviam ter vergonha na cara, pedir desculpas ao povo de Feira, arrumar as malas e ir embora da cidade. Toda vez que a gente passa, como está aqui, ao lado daquela casa de pombo, a gente pergunta para onde foi o dinheiro do BRT. Parece que o gato comeu. Será que o gato comeu o dinheiro do BRT?”, ironizou Robinson

“A cidade está abandonada, sem transporte, e essas casas de pombo zombam da nossa inteligência”, acrescentou o deputado.

Ao fim de sua fala, Robinson voltou a declarar apoio à candidatura a prefeito de Zé Neto (PT), hoje deputado federal licenciado. Segundo ele, a prefeitura de Feira de Santana precisa voltar a manter uma relação saudável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Está na hora da virada, Feira de Santana! Vamos botar um trabalhador corajoso, determinado, amigo de Lula, amigo de Jerônimo. Zé Neto vai levar Feira para o futuro”, concluiu o parlamentar.