MUDANÇA DE ROTA
Tarcísio diz que recusaria apelo de Bolsonaro para disputar o Planalto
Governador indicou que deve concorrer à reeleição por São Paulo
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
Ao que tudo indica, Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de tentar a Presidência da República e deve mesmo ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo.
Nesta terça-feira, 27, Tarcísio afirmou que terá um "papo de amigo" com Jair Bolsonaro (PL) daqui a dois dias, em visita marcada em sua cela na chamada "Papudinha", em Brasília, e que recusaria um convite para concorrer a presidente, mesmo diante de um apelo do padrinho político.
Leia Também:
“Na última visita que eu fiz ao Bolsonaro, quando ele ainda estava em prisão domiciliar, antes do regime fechado, ele me disse: ‘E aí, Tarcísio, eleição presidencial, qual é a sua posição?’. Eu disse: ‘A minha posição é ficar em São Paulo’. Eu fui muito contundente, muito claro com ele em relação a isso, porque também eu precisava manter uma linha de coerência”, declarou à rádio Jovem Pan de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi à cidade para um encontro na fábrica da Toyota.
Tarcísio falou também sobre os motivos que levaram Bolsonaro a optar pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para representá-lo nas urnas contra o presidente Lula (PT)
“Uma pessoa da família traz para ele uma confiança, e eu vou estar com ele nessa caminhada. Na visita que eu vou fazer, o meu papo vai ser um papo de amigo. Vou falar de amenidades, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, falar da solidariedade e do carinho que eu tenho por ele e do que a gente está fazendo aqui fora para tentar ajudá-lo. Sem entrar muito nessa questão. Não costumo falar de eleição, de política com ele. Procuro sempre mostrar que estou do seu lado, pontuou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes