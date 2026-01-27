Menu
ELEIÇÕES
MUDANÇA DE ROTA

Tarcísio diz que recusaria apelo de Bolsonaro para disputar o Planalto

Governador indicou que deve concorrer à reeleição por São Paulo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/01/2026 - 18:44 h

Ao que tudo indica, Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de tentar a Presidência da República e deve mesmo ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo.

Nesta terça-feira, 27, Tarcísio afirmou que terá um "papo de amigo" com Jair Bolsonaro (PL) daqui a dois dias, em visita marcada em sua cela na chamada "Papudinha", em Brasília, e que recusaria um convite para concorrer a presidente, mesmo diante de um apelo do padrinho político.

Leia Também:

Brasil não pode "se perder no ódio", diz Tarcísio
Tarcísio reafirma pré-candidatura e agenda visita a Bolsonaro
Flávio Bolsonaro evita falar de Tarcísio após racha

“Na última visita que eu fiz ao Bolsonaro, quando ele ainda estava em prisão domiciliar, antes do regime fechado, ele me disse: ‘E aí, Tarcísio, eleição presidencial, qual é a sua posição?’. Eu disse: ‘A minha posição é ficar em São Paulo’. Eu fui muito contundente, muito claro com ele em relação a isso, porque também eu precisava manter uma linha de coerência”, declarou à rádio Jovem Pan de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi à cidade para um encontro na fábrica da Toyota.

Tarcísio falou também sobre os motivos que levaram Bolsonaro a optar pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para representá-lo nas urnas contra o presidente Lula (PT)

“Uma pessoa da família traz para ele uma confiança, e eu vou estar com ele nessa caminhada. Na visita que eu vou fazer, o meu papo vai ser um papo de amigo. Vou falar de amenidades, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, falar da solidariedade e do carinho que eu tenho por ele e do que a gente está fazendo aqui fora para tentar ajudá-lo. Sem entrar muito nessa questão. Não costumo falar de eleição, de política com ele. Procuro sempre mostrar que estou do seu lado, pontuou.

governador de são paulo Jair Bolsonaro presidência da república republicanos Tarcísio de Freitas

