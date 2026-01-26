Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Brasil não pode "se perder no ódio", diz Tarcísio

Governador de SP fez alerta durante evento em memória das vítimas do Holocausto

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/01/2026 - 8:01 h | Atualizada em 26/01/2026 - 9:13
Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas
Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas -

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Brasil não pode "se perder no ódio", durante uma cerimônia na capital paulista, no domingo, 25, em memória das vítimas do Holocausto — genocídio de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Em discurso, o titular do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, defendeu uma vigilância permanente contra o antissemitismo — preconceito, discriminação ou ódio direcionado especificamente contra judeus.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro evita falar de Tarcísio após racha
Otto afirma que Tarcísio recuou de Bolsonaro para não “se submeter”
Tarcísio desiste de visita a Bolsonaro e motivo impressiona

Ele ainda afirmou que líderes políticos falharam, no passado, ao não reconhecer sinais que levaram à ascensão do nazismo, e disse que o risco de repetição dessas tragédias permanece. O republicano acrescentou que a negação dos fatos, naquele tempo, contribuiu para a tragédias humanitárias.

Será que hoje nós estamos atentos aos sinais do Holocausto? Naquele tempo, as lideranças não estavam. Hoje, talvez nós não estejamos. Alguns acreditaram que seria possível dialogar, tiveram seus territórios violados e sucumbiram
Tarcísio de Freitas - Governador de São Paulo

Tarcísio reafirma pré-candidatura e agenda visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quebrou o silêncio na última quinta-feira, 22, para reafirmar que vai buscar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes no próximo pleito.

Em manifestação oficial, o chefe do Executivo paulista também confirmou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo da Papudinha, em Brasília, na próxima semana.

A declaração vem em um momento de intensa especulação política sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional.

"Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação", escreveu o governador na rede social X.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

holocausto São Paulo Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x