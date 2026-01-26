Brasil não pode "se perder no ódio", diz Tarcísio

Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador de SP, Tarcísio de Freitas - Foto: Nelson Almeida | AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Brasil não pode "se perder no ódio", durante uma cerimônia na capital paulista, no domingo, 25, em memória das vítimas do Holocausto — genocídio de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Em discurso, o titular do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, defendeu uma vigilância permanente contra o antissemitismo — preconceito, discriminação ou ódio direcionado especificamente contra judeus.

Ele ainda afirmou que líderes políticos falharam, no passado, ao não reconhecer sinais que levaram à ascensão do nazismo, e disse que o risco de repetição dessas tragédias permanece. O republicano acrescentou que a negação dos fatos, naquele tempo, contribuiu para a tragédias humanitárias.

Será que hoje nós estamos atentos aos sinais do Holocausto? Naquele tempo, as lideranças não estavam. Hoje, talvez nós não estejamos. Alguns acreditaram que seria possível dialogar, tiveram seus territórios violados e sucumbiram Tarcísio de Freitas - Governador de São Paulo

Tarcísio reafirma pré-candidatura e agenda visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quebrou o silêncio na última quinta-feira, 22, para reafirmar que vai buscar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes no próximo pleito.

Em manifestação oficial, o chefe do Executivo paulista também confirmou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo da Papudinha, em Brasília, na próxima semana.

A declaração vem em um momento de intensa especulação política sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional.

"Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação", escreveu o governador na rede social X.